“Tiene más ‘flow’ un espagueti que Yina Calderón”, nuevas críticas a su ‘asqueroso’ trabajo con el que ella “pretende” elevar su fama o causar más empatía con sus fans.

Y es que una vez más la polémica DJ hace de las suyas, pues para mostrar lo que sería el nuevo sencillo promocional del tema “Beso de tres” lanzó un material audiovisual que fue catalogado de “asqueroso”, pues en él ella baila de espaldas meneando su cola y ésta se aprecia muy grotesca o hasta desagradable, pues esta ha sido una de las zonas de su cuerpo que ha recibido más críticas por considerar que está muy deforme luego de haberla sometido a tantas cirugías que no han resultado favorables.

Además, también sorprende por el género con el que pretende seguir “marcando pauta en lo musical”, pues dejó de lado la guaracha, para ahora dedicarse a lo urbano demostrando que no tiene el ‘flow’ o estilo suficiente para ello a pesar de que se ha dedicado al ámbito de mezclas.

Tiene más ‘flow’ un espagueti que Yina Calderón

“Ella no tiene en su familia quien la aconseje”, “Razones por las que a veces el internet no es tan chévere”, “Tengo ganas de vomitar”, “Por qué me ponen a ver estas cosas horrorosas”, “Ya sé porque Instagram la tiene sentenciada”, “Debería existir un icono de no me gusta”, “Se mueve igual a la Tigresa del Oriente”, esos fueron algunos de los comentarios que generó el nuevo material de Yina Calderón que saldrá el próximo 23 de marzo y que seguramente generará más críticas.

Y es que la irreverente influencer no ha pegado una, pues ante cada estreno de sus canciones la acompañan duros señalamientos que reflejan parte de su mal gusto y hasta ‘ordinariez’ con la que maneja su carrera que está plagada de fracasos y hasta demandas.

La batalla apenas comienza: Yina Calderón llama ‘hipócrita’ a Wilfran Castillo y el cantautor la reta Fotos: @yinacalderondjoficial @wilfrancastillo

Un ejemplo de ello fue la nueva versión de ‘Cómo duele el frío’ que pertenece a Wilfran Castillo y que grabó en guaracha sin ningún tipo de éxito, ya que la polémica reinó entre ellos por la forma tan grotesca en la que presentó este material que hasta fue suspendido por Youtube. Así que no es de extrañar que con ‘Beso de tres’ suceda lo mismo.