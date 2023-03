La millonada que tiene que pagar periodista de Caracol a quien le suplantaron la identidad tiene indignado a los usuarios de las redes y a quienes utilizan sus productos financieros de forma legal, pues ahora más que nunca han surgido nuevas modalidades de estafa.

A criterio del afectado, Jhon Reyes, él se percató de la irregularidad luego de que llegaran a su correo la notificación de un bloqueo aparentemente por no haber cancelado las anteriores solicitudes de altas sumas de dinero, pues ya había una solicitud que le fue negada. Ante esto consultó con la identidad bancaria y en ella le aseguraron que había solicitado tres créditos de 10, 35 y 80 millones de pesos que él no había hecho, quedando así paralizado, pues esto representa toda una pesadilla, ya que considera que no tiene los recursos ni ingresos para saldar esta millonaria deuda que se dio debido a una suplantación de identidad.

Según contó el comunicador la nueva modalidad viene dada por la facilidad de planes que están promocionando el Banco de Bogotá y el Banco Popular, pues están ofreciendo créditos inmediatos una vez que tan solo de presente una cédula virtual y una foto del titular de la cuenta. Por eso, cree que de esa forma lograron arruinarle la vida por completo, ya que los delincuentes crearon un correo electrónico y una dirección para solicitar a su nombre más de 115 mil millones de pesos.

Esto desmorona por completo los planes que tenía este periodista de Caracol quien asegura que tenía un viaje en puerta, así como otros proyectos personales que quería ejecutar, pero ante el bloqueo financiero que tiene debido a esta estafa, su vida cambia por completo, pues ahora debe actuar por lo legal para exigir justicia en este caso que lo indigna y preocupa, pues lo deja desmoralizado económicamente, sobre todo, porque en su banco los delincuentes hasta le borraron todos sus datos para poder él ingresar a la banca virtual y actuar de forma legal con cualquier otra solicitud de servicios.

Es por eso que las autoridades le aconsejaron poner la denuncia en Fiscalía, notificar a la entidad bancaria sobre esta suplantación de identidad y ante todo proteger todos sus productos e identidad financiera a fin de que no vuelva a ser blanco de estafas. Sin embargo, usuarios en las redes aseguran que casi a diario son víctimas de este tipo de delitos que no han sido muy fáciles de resolver.