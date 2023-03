‘Todos feos’, pero se lograron ‘ligar’ a las más guapas: el trend que se hizo viral en TikTok y que están permitiendo “desempolvar” los recuerdos de los padres.

Por eso, desde hace días en las redes se han colado los más divertidos videos que forman parte del pasado de muchos progenitores quienes no poseían las mejores “pintas”, pero que aún así lograron convencer a las chicas guapas para hasta casarse con ellos. De ahí que el trend sea: “Mi mamá tenía muchos pretendientes, hasta que conoció a mi papá”. Esto ha hecho estallar de risas a más de uno.

Y es que en cada video se aprecian cómo los looks y hasta las expresiones de estas personas, así como sus fotografías, no eran la más ideales para traer al recuerdo los momentos especiales como sus primeras citas, algunas salidas con amigos y hasta el día de sus bodas. Todas ellas van acompañadas de los efectos más divertidos y que se quiera o no causan carcajadas.

“La mejor tendencia”, “No supero los audios”, “Uno siempre metiéndose con los más HORROSOS y esos son los que le bajan a uno él autoestima metiéndose con todo lo que se les aparece y lo peor es que ellos SON HORRIBLES”, “Cuando son feos, sin complejos y llenos de parla”, “Antes importaban más los “sentimientos”, “Después dicen que las mujeres son superficiales”, fueron algunas de las reacciones que generó el trend que se hizo viral en TikTok y que sigue causando múltiples risas.

El efecto ha sido tal que más de uno se ha dado a la tarea de buscar las fotos “más comprometedoras” de sus padres para que sean ellos los protagonistas de esta tendencia que sigue dando de qué hablar por lo divertida que ha resultado y que muestra que antes sí importaban los sentimientos y no el físico.