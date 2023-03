Alberto Linero da su opinión sobre el hijo de Gustavo Petro y lo acribillan en las redes sociales, pues se dio a la tarea de hurgar sobre lo que sería la crianza de este joven que es hoy acusado por estar vinculado con el narcotráfico.

Y es que a través del espacio radial en Blue Radio en el que comparte con otros panelistas, el exsacerdote no dudó en ofrecer sus argumentos en los que considera que el hijo de Gustavo Petro es un “sin vergüenza” y que realmente no recibió la educación adecuada para ser un ciudadano honesto. Ante ello, sus colegas quedaron atónitos y las críticas en las redes no se hicieron esperar, pues la mayoría lo descalificó y reiteró que él no es la persona indicada para hablar de la moral, sobre todo luego de que renunció a su labor religiosa para tener una “vida normal”.

Por eso, las redes se saturaron de miles de reacciones, sobre todo, porque el exlíder religioso luego escribió un tuit en el que reitera que: “El fanatismo siempre termina expresado en violencia. El amor ciego le hace mucho daño al amado o la amada”, ante ello, se sumaron muchos más rechazos a sus comentarios.

Alberto Linero da su opinión sobre el hijo de Gustavo Petro y lo acribillan en las redes sociales

Alberto Linero da su opinión sobre el hijo de Gustavo Petro y lo acribillan en las redes sociales, tanto que son cada vez más quienes ahora alegan que no están a favor de sus ideologías. “Solo sucede en Colombia, un sacerdote youtuber que promulgaba desde el púlpito la paz y la justicia social, se quita la sotana para sentarse en una emisora fascista y convertirse en un defensor de la ultraderecha”, expresó un usuario en su cuenta de Twitter y luego de ello se desencadenaron duros cuestionamientos a la labor de este exsacerdote.

Solo sucede en Colombia, un sacerdote youtuber que promulgaba desde el púlpito la paz y la justicia social, se quita la sotana para sentarse en una emisora fascista y convertirse en un defensor de la ultraderecha @PLinero — Alepo (@Azulejo_P) March 14, 2023

“Así es, es lo más hipócrita que he visto en mi vida, tanto así que me tenía enganchada con su libro “El man está vivo” dónde predica pero no aplica ese Alberto Linero. E falso hasta en la sonrisa.”, “Más falso que la pistola de un mariachi”, le siguieron las opiniones.

Así es, es lo más hipócrita que he visto en mi vida, tanto así que me tenía enganchada con su libro "El man está vivo" dónde predica pero no aplica ese @PLinero es falso hasta en la sonrisa. — Alba Rosa (@albitaros) March 15, 2023

Pero, esta no es la primera vez que Linero se mete en este tipo de “problemas políticos”, pues en marzo del año pasado (2022), nuevamente recayeron sobre él algunas acusaciones en las que habría fijado su posición sobre el por qué no se debía votar por Gustavo Petro. Ante ello, él aclaró que no había sido el autor de ese tuit, pues el mensaje, a su criterio estaba muy mal escrito.

“He tratado de contestar a cada persona que me pregunta, mostrando que eso no corresponde con mis formas, ni mi visión de la manera en la que debemos gestionar las diferencias que tenemos con los demás, y que además, ya he dicho anteriormente que no es mía y que no me representa”, dijo en ese entonces para su defensa el exsacerdote quien ha sido en varias ocasiones sentenciado por los usuarios en Twitter debido a su discurso en el que siempre muestra “una doble moral”.