Y es que el exsacerdote se dio a la tarea de publicar unas fotografías que forman parte de su pasado, cuando aún trabajaba para la iglesia y cuando viajaba por el mundo predicando la palabra de Dios, esto no solo causó gracia por la manera en cómo él expuso estas imágenes, sino que sorprendió a más de uno, pues hubo quienes no dudaron en halagarlo de forma muy coqueta y hasta comentarle que se corte el cabello, ya que luce más guapo de esa forma.

Ante esto, el líder religioso, muy popular en las redes, no dudó en interactuar con sus fieles seguidores, hizo broma de cada comentario y a algunas les tomó la palabra hasta el punto que está dudando en sí cambiar de look o no.

Alberto Linero publica fotos de su pasado y halagan su aspecto: ya no lo quieren con el cabello largo

Es así como Alberto Linero publica fotos de su pasado y halagan su aspecto, hasta el punto que le piden que ya no lo quieren ver con el cabello largo, pues a criterio de las chicas eso lo hace lucir muy “viejo”, mientras que con el estilo que mostró en sus publicaciones se ve mucho más interesante.

“Con el pelo y la barba corta se ve mas joven”, “Alberto Linero con esa pinta no te hubiese ordenado como sacerdote estaba buenísimo”, “Te ves más lindo sin esa cola mi barba blanca”, “Estas lindo como siempre”, “Con el pelo corto se quitó un poco de años”, “Se ve muy bien, toca que se quite la colita q tiene ahora”, fueron algunos de los comentarios que recibió el exsacerdote a través de su cuenta de Instagram en la que le salieron más fans de las que imaginaba.