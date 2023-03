Las presiones siguen para Carolina Cruz: elimina los comentarios y le crean el #fueracarolinacruz

Las presiones siguen para Carolina Cruz, pues mientras ella elimina los comentarios en sus redes hay quienes crean una etiqueta en su contra.

Y es que desde que la presentadora dio su opinión sobre la explantación de prótesis en las que calificó a “las mujeres planas como hombres”, no hay quien no haya reaccionado de forma negativa ante ella, pues más de uno asegura que habló desde la banalidad y no de la conciencia real de la problemática de mujeres que deben luchar a diario con una enfermedad tan terrible como el cáncer de seno.

Esa carolina cruz sale con unas cosas impresionantes 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️. Me sorprende que la dejen ser presentadora. pic.twitter.com/pwoxst2h3l — Nita⁷ 💜 (@tucoraz49460737) March 9, 2023

De ahí que a diario ha recibido cientos de comentarios y duros señalamientos incluso hasta de personalidades como Lorena Meritano quien también le pidió que se informara y que tuviera más empatía con este tema. Por ello, a pesar de que la también modelo trató de explicar y reivindicarse a través de su cuenta de Instagram, todo ha sido en vano y por eso optó por eliminar la opción de comentarios, sin imaginar que luego le vendría una avalancha virtual con la creación de una etiqueta en su contra.

Las presiones siguen para Carolina Cruz: elimina los comentarios en redes y crean etiqueta en su contra

Por eso, las presiones siguen para Carolina Cruz quien eliminó los comentarios y crea una etiqueta en su contra que expresa #fueraCarolinaCruz y que se ha visto publicada en la cuenta oficial del programa Día a Día, mismo espacio en el que emitió su opinión y por eso piden que la saquen, pues no la consideran apta para seguir brindando sus argumentos sobre los temas que se ponen sobre la mesa.

“A Carolina cruz ¿le dan miedo los comentarios de la gente?”, “¿Por qué quitó los comentarios del Instagram de ella?”, “Si le da miedo que la gente supuestamente ataque pero ella dar una opinión de manera irresponsable no le dio miedo”, “Bloquea a los que le escriben la verdad, solo vive de apariencias”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios quienes están en contra de la presentadora quien ya perdió el poco afecto que muchos le profesaban.