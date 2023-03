Alberto Linero reaccionó duramente a decisión de sacerdote italiano sobre los padrinos y madrinas, su posición fue tal que no tardo en dividir opiniones y causar un fuerte debate en redes sobre ello.

Y es que desde que se conoció que el Monseñor italiano Giacomo Cirulli señalara que con los años se ha perdido el verdadero significado de apadrinar y que por ello se debía eliminar esta figura durante el bautizo, no tardaron en surgir una serie de reacciones, entre las que se encuentra la del exsacerdote que pese a retirarse de su cargo en la iglesia, no ha perdido la voz e influencia entre sus fieles seguidores de su contenido y sus palabras.

Por eso, más de uno estaba atento a lo que este personaje tan significativo tenía para ofrecer, pue si en algo se ha caracterizado es en ser muy directo y sensato con sus palabras y acciones. Es así como el colombiano expresó su pesar por esta decisión, pues para él no es necesario que se elimine por completo, sino que se debe trabajar en pro de consolidar su labor en el vínculo que se crea tras el bautismo.

Ante esto Alberto Linero reaccionó duramente a decisión de sacerdote italiano sobre los padrinos y madrinas, pues para él al eliminar esta “figura” se está cercenando el derecho a contar con la persona que debe cumplir sus funciones en caso de que los padres no puedan ejercerla: “Claro, si no se entiende para qué son los padrinos, pues mejor que no los haya ...Creo que la propuesta de acabar con los padrinos en la celebración del sacramento puede ser un reconocimiento de que no se ha explicado bien la función y no se ha generado el compromiso necesario”.

Incluso reiteró que es entendible que haya cierto malestar, porque hoy más que nunca son pocos los que realmente cumplen con su función, pero en eso es que debe trabajar la iglesia, en crear a través de la palabra y de cada encuentro con Dios, esa dignificación de esa figura que solo busca consolidar aún más a la familia y a los seres humanos.

A su criterio, eliminarla resulta indignante, pues es una muestra de que no se está actuando desde la construcción de la base familiar y en el refuerzo de la fe ante tal compromiso, sino que están dejando el camino fácil para alivianar cargos y así eliminar por completo esta figura que de una u otra forma ha perdido su norte por la falta de inducción o aprendizaje sobre lo que deberían ser sus verdaderas funciones.