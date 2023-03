A Manuel José Chaves no le afecta el paso de los años sigue tan guapo y lindo como siempre Foto: Instagram @manueljosechaves

¿Derretidas?: La candente foto de Manuel José Chavez que hizo delirar a más de una.

No hay televidente colombiano que no recuerde a ‘Pablo’ personaje interpretado por Manuel José Chaves quien inició su carrera en la actuación desde temprana edad, en la famosa e inolvidable producción ‘De pies a cabeza’.

Pero a sus 39 años el hombre es todo un rompecorazones. De hecho, su más reciente foto en redes sociales demuestra que los años lo han hecho como el vino para muchas, y sus seguidoras mismas lo han comprobado, todo por la clase de comentarios que le han dejado en esta foto.

¿Derretidas?: Los comentarios en la candente foto de Manuel José Chavez

Sin duda alguna, sus seguidoras y los internautas que vieron esa imagen, si que sintieron mariposas, pues los comentarios han sido de deseo absoluto, y las respuestas que le han dejado en los comentarios llegan a ser bastante ‘indecentes’:

“El señor no quiere adoptar una perrita de 26 años? Tengo todas las vacunas al día”, “Siempre me pareció un chico tierno; pero desde que lo vi en ese papel de chico malo en La Saga”, “Con cada foto que pone, se incrementa lo churro que lo veo”, “Yo amo que Manuel suba foto para leer los comentarios”, o “Un óvulo salió de mis ovarios con esa foto.”, por mencionar algunos, son los elogios que el actor ha recibido.

Pido alguien que me mire como mira esta belleza de hermosura en esa foto 😍 https://t.co/A6bgVsnxsI — Iván Darío Chávez Gómez (@Idachago21) March 11, 2023

Manuel José Chaves y su nueva faceta lejos de las cámaras

Su imagen de niño bueno persiste y con ella logró construir bases sólidas en el ámbito artístico en el que desde muy pequeño recibió reconocimientos por su papel de ‘Pablo’ en ‘De pies a cabeza’. Entre ellos se encuentran: ‘India Catalina’ y ‘Tv y Novelas’ a mejor actor revelación, en 1996.

Y aunque no fue sino hasta 2019 que siguió deleitando a todos tras su participación en la serie Bolívar, este lucía igual de guapo y atractivo para sus fans quienes admiraron y no perdieron de vista su interpretación como Julio Herrera en la que además de seductor, arrancó suspiros por su atractivo y belleza que está intacta como si no pasaran los años sobre él.