Cantante de Def Leppard se pregunta si altura de Bogotá tuvo que ver con muerte de Taylor Hawkins

Joe Elliott, líder y vocalista de Def Leppard, se preguntó si quizás la altura de Bogotá tuvo que ver con la muerte de Taylor Hawkins, ex baterista de Foo Fighters.

Hay que recordar que Elliott mismo estuvo internado en la Clínica Marly por complicaciones con la altura de la ciudad. Esta noticia se informó la mañana antes de su concierto al lado de Mötley Crüe.

Por fortuna, Elliott fue dado de alta y dio un show histórico.

Ahora, en el journal de la agrupación, que está en Youtube y que narra su gira por Latinoamérica, Elliott contó cómo estaba, luego de dar el concierto, y por supuesto, luego de su “soroche”.

“Sigo vivo. De hecho, canté muy bien esta noche y no he sentido ninguna complicación con el mal de altura. Ayer era un tipo totalmente diferente. Por eso agradecí al fantástico staff de la Clínica Marly, porque fueron maravillosos. Todo fue increíble y la altura sólo fue un incidente”, expresó Elliott.

Para luego, hablar de la coincidencia con Taylor Hawkins: “De manera coincidencial, nos quedamos en el mismo hotel donde Taylor Hawkins murió (Casa Medina). Y me pregunto si la altura tuvo algo que ver con su muerte. Porque es terrible, realmente lo es. Yo nací en el nivel del mar, he vivido ahí y ahora estar a esta altura no es fácil”, expresa Joe, tal y como se ve desde el minuto 3:40.

Y no es nada fácil para los visitantes estár 2600 metros más cerca de las estrellas: de hecho, Axl Rose también se quejó de lo mismo cuando Guns N’ Roses estuvo en concierto el año pasado.

Ya casi un año de la muerte de Taylor Hawkins

En lo que iba a ser otro feliz encuentro de los fans colombianos con Foo Fighters y en el Estéreo Picnic 2022, terminó en una tragedia mundial: antes del concierto, el amado baterista fue hallado sin vida en precisamente, su habitación de Casa Medina.

Esto se anunció en vivo en pleno festival, causando una enorme ola de pesar. En la autopsia se encontraron varias sustancias en su cuerpo, por lo que se estableció como causa oficial de muerte, sobredosis.