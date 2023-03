Ofensiva y machista: así fue catalogada la felicitación que ofreció el director de la Policía Nacional a la mujeres

Ofensiva y machista. Así fue catalogada la felicitación que el director de la Policía Nacional hizo a la mujeres en su día.

Y es que luego de que el general Henry Sanabria expusiera sus palabras en redes sociales tras la celebración del Día de la Mujer, más de una se dio a la tarea de descalificarlo, pues en ella hay una clara evidencia de machismo, ya que describe a las féminas como muy “sumisas o reservadas”, características casi inexistentes hoy día.

“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada. pic.twitter.com/43pQF0NRtT — General Henry Armando Sanabria Cely (@henryproteger) March 8, 2023

Por eso, las reacciones fueron múltiples y nada positivas, pues hasta los hombres reaccionaron a este discurso que no se apega a la realidad actual de las mujeres quienes ha tenido una presencia cada vez más poderosa, así como predominante en la sociedad. De ahí que no hubo quien no rechazara su pensar.

El director de la policía nacional de Colombia justo el #8M lanza un mensaje cargado de estereotipos de género y lo mezcla mostrándonos de nuevo lo poco que le importa que Colombia sea un Estado laico, qué nivel de conservadurismo patriarcal en esto. — Santi 🦊🏳️‍🌈☭ueer (@Santialar5611) March 9, 2023

A esto le siguieron estas reacciones: “General le invito a salir hoy a las calles de Colombia para ver si encuentra hoy una mujer sumisa y discreta como usted se las sueña.Sus sueños General son nuestras pesadillas !General le invito a salir hoy a las calles de Colombia para ver si encuentra hoy una mujer sumisa y discreta como usted se las sueña. Sus sueños General son nuestras pesadillas!”, “Con el respeto que ustedes se merece General: Rechazo su afirmación, la encuentro ofensiva e irrespetuosa. Las Mujeres no somos lo que usted describe en su mensaje”, “Ese tuit parece más bien escrito por un talibán, que por una persona de occidente, libre y en su sano juicio. Solo le faltó decir, que las mujeres se ven más hermosas en la cocina o cambiando pañales. Misoginia al 100%”.