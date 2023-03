Maria Manotas Ex de Alejandro Riaño

“No porque me importara Riaño”: La razón de Mari Manotas para no presentarle su novio a sus hijos.

María Alejandra Manotas no solo es creadora de contenido y arquitecta de profesión, es bien conocida por haber sido la pareja del actor y comediante Alejandro Riaño durante ocho años, pero ambos decidieron dar por terminada su relación durante el 2022. El fruto de su amor dio a sus dos hijos Matilde Agustín y Antonio, y ambos ahora viven con ella.

A pesar de que Manotas se mantiene muy activa en redes sociales y mostrando diversos momentos que comparte con sus hijos, sigue demostrando que puede ser madre y creadora de contenido a la vez, y balancear ambos lados de su vida, el profesional y el familiar.

Y ahora, en medio de una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con sus seguidores por medio de redes sociales, una polémica pregunta se asomó a la dinámica de la creadora de contenido: ”¿cómo manejas el asunto de tu relación con tus hijos?”.

La ex pareja de Alejandro Riaño tuvo una contundente respuesta que dar

Mati Manotas buscó callar los rumores de una vez pro toas, Armando que no solo sus hijos no conocían a su nueva pareja, aparte de tenerle ‘pavor’ al hecho, además lo hace por “respeto a sus hijos” ya que su actual pareja no los tiene.

Manotas dijo que su ex, Alejandro Riaño, ya le presentó su nueva novia a sus hijos , y ella afirmó sentirse muy dolida al respecto, enviándole una fuerte pulla a su expareja:

“Fue duro para mí, no porque me importara Riaño, sino porque imaginar que mis hijos están con otra mujer. No es tan fácil”, dijo Manotas.

María afirmó que no se quería involucrar en la situación porque no tenia ni idea si ese romance iba en serio o no.

Este es el video de Maria Maonrtas explicando la razón del porque no le ha presentado a sus hijos su nueva pareja:

Mari Manotas ya tendría un nuevo amor en su vida y lo mostró en redes

A pesar de que Alejandro Ríaño no ha mostrado quien es la nueva pareja que tiene, este no es el caso de su exesposa, pues a Mari Manotas si se le ha visto muy feliz presumiendo a su nuevo amor.

En su diferentes redes sociales, la empresaria y arquitecta ha aprovechado para mostrar que ya hay alguien mas en su vida.

Por medio de su cuenta de TikTok, Manotas subió un video a su cuenta donde se le ve puede ver muy feliz . Si bien hasta ahora no se sabe quién sería el hombre que la está conquistando en estos momentos, ha hecho un gran trabajo, pues Mari se le ha visto muy feliz a su lado y felicidad cuando está junto a él.

Y aunque la pareja de Riaño y Manotas ya no fue más, ambos se han mantenido unidos como amigos y esto lo han dejado ver en incontables ocasiones entre ellos y para con sus hijos.