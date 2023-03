“Como no hay corronchera por eso no va”: destrozan a Verónica Alcocer por no ir a Premios Cafam.

Las criticas no se han detenido contra Alcocer, ya que no hizo acto de presencia a la ultima entrega que se celebró de los Premios Cafam. Es la primera vez en los 34 años que tiene el premio, su asistencia siempre era de las obligadas a la ceremonia, y a pesar de eso, envió un video para que fuera proyectado el día del evento y durante la entrega del Premio a la Mujer del Año. Aprovechó la oportunidad para excusarse por su inasistencia sin dar mayor explicación.

“Grandiosas mujeres. Las felicito a cada una de ustedes y agradezco sus aportes a nuestra sociedad, y a nuestro país. Grandiosas, grandes, diosas son todas las mujeres colombianas, a las que se les debe reconocimiento y admiración. Gracias por su trabajo como profesionales, en el cuidado del hogar y muchas de ellas en causas sociales”, expresó la primera dama Verónica Alcocer.

Sin embargo, la falta de argumentos por parte de la primera dama de Colombia para no haber asistido a la ceremonia si ha causado bastante revuelo, sobre todo en redes sociales. Nuevamente, Verónica es blanco de burlas y han aprovechado la situación para volver a ‘caerle con toda’.

Ni modo de que Verónica Alcocer asista a la entrega del premio mujer Cafam, si lo único que ha demostrado la mujer del Presidente es intrigar para nacionalizar y nombrar a sus amigos, viaticar con ellos por el mundo,ir de bailarina a eventos y carnavaleshttps://t.co/ZFWEX1CvCv — Ariana (@ArianaAladin) March 9, 2023

Ahora afirman en redes que la primera dama no asistió a los Premios Cafam “porque se fue a bailar a otro lado”

La primera dama ha sido atacada fuertemente y todas las burlas que le han dado a lo largo de estos siete meses desde que su marido se posicionó como presidente, se las lanzaron encima una vez más, tras su sentida ausencia en este evento, y la a falta de explicación las especulaciones no sobran. Ahora, en redes afirman que la razón de Alcocer para no asistir fue que “no había corronchería”:

“Que si no hay papayeras, no va. Ella ya tiene 15 tangas de diseñador para salir a dar boleta. Verónica Alcocer no asistió al premio Mujer Cafam: es la primera vez que una primera dama no asiste a su entrega”, “No fue porque allá no puede bailar, Verónica Alcocer no asistió al premio Mujer Cafam: es la primera vez que una primera dama no asiste a su entrega”, o “En 34 años nunca una primera dama había faltado a la entrega de premios a la mujer CAFAM. Veronica Alcocer no fué. O bien está en el exterior,o bien no fué porque en ese acto no había rumba”., han sido tan solo algunos de los ataques que le han enviado a Alcocer.

Verónica Alcocer no asistió al premio Mujer Cafam: es la primera vez que una primera dama no asiste a su entrega. La vergüenza 🙈 no le permite asistir con tanto escándalo en su familia Jajaja 🤣 https://t.co/MW3LhXAThf — aire y viento (@aireyviento5) March 8, 2023

Otro desplante de la lady D1. https://t.co/gdxfSmDQCc — Glorialu (@glorialarotta) March 8, 2023