“¿Cómo ‘desvemos’ esto?”: alcantarillado de Santander se quiso sumar al Día de la Mujer y ‘los acabaron’

La empresa pública de alcantarillado de Santader se quiso sumar al Día de la Mujer y ‘los acabaron’ en las redes sociales.

Y es que un grupo de trabajadores no dudó en hacer el “ridículo” al bailar al ritmo del tema ‘Mujeres’ de Ricardo Arjona y de esa forma ‘honrar’ al gremio femenino con unas coreografías que además los hacían lucir como “payasos”, según comentaron algunos usuarios. El impacto fue tal que no hubo quien no reaccionara ante ello e incluso se preguntara si eso fue en realidad una buena idea, pues más allá de “conmover” al gremio femenino con este “regalo”, solo generaron burlas hasta el punto de que los acabaron por completo.

Para ustedes, Mujeres, con todo mi cariño 🌹: pic.twitter.com/WDMBWrwuTw — Dr. Agonía (@AlejandritoTouz) March 8, 2023

“¿Y si les hacemos un vídeo a las mujeres con la canción de Arjona?”, “Jajajaja mucha colombianada, me imagino a los de Recursos Humanos de esa empresa, ‘bueno compañeras les hemos preparado un regalito con mucho cariño’”, “Sin lugar a duda, el agravante son las coreografías propias de cada escena...”, “En algún momento alguien pensó que hacer esto era una buena idea”, fueron algunas de las opiniones sobre esta felicitación tan particular.

Alcantarillado de Santander se quiso sumar al Día de la Mujer y ‘los acabaron’ hasta el punto que más de uno se preguntó: “¿Cómo ‘desvemos’ esto?”. Pero, lo peor de todo es que hubo usuarios que señalaron que este video no fue nada “original”, pues al parecer se trata de un material audiovisual que está archivado y suelen utilizar en la celebración anual del Día de la Mujer. Con esto, se ganaron aún más señalamientos en contra por su “falta de creatividad”, pero lo que más los delató fue el uso de mascarillas en cada uno de los participantes, pues ya son cada vez menos los que suelen usarla luego de la pandemia por Covid-19.

“Un clásico JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”, “Siempre es la misma felicitación”, “Muy curioso todo jajajajajaja”, siguieron las reacciones en las que incluso hasta los hombres opinaron y no entendieron el por qué hubo tanta falla de sutileza, pues esto más que conmover a las mujeres, causó risas porque es toda una burla para ellas.