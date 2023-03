Mara Cifuentes no deja nada a la imaginación: lanzan fuertes comentarios homofóbicos por su topless.

Una vez más Mara Cifuentes no deja nada a la imaginación y por eso le lanzan fuertes comentarios homofóbicos por su topless.

La modelo paisa, sin duda, alborotó las redes con una de sus recientes publicaciones en la que solo tapa sus pechos con sus brazos y luce un bikini amarillo que fue objeto de comentarios y reacciones homofóbicas de parte de sus seguidores quienes aún no aceptan su género y que no haya querido aún operarse por completo.

Y es que la mayoría hizo “zoom” en su zona íntima en la que es imposible ocultarla, por lo menos hasta que no de el paso de hacer el cambio radical de su sexo. Por eso, surgieron fuertes señalamientos sobre esta reconocida transexual que no duda en posar de forma muy sexy y sugerente en su cuenta de Instagram.

En la imagen se puede apreciar cómo Mara Cifuentes no deja nada a la imaginación ya que posa de forma muy sexy su topless con el que se ganó miles de likes, así como admiración de parte de quienes consideran que es toda una heroína, ya que nunca le teme a los comentarios en los que la han llegado hasta discriminar e insultar por lucir diferente.

“La gente si crítica, es una modelo trans, no se ha operado, sino le gusta su contenido no la siga,” “Y no era que ya estaba operada”, “Y por qué no se viste. Se vería mucho más sensual”, “Como si no supieran que es TRANSEXUAL, maduren por favor”, “Es transexual y es más linda que la mayoría de mujeres que comentan cosas feas”, “Dios mío sigue con ‘el bulto’”, “Pudieras cerrar las piernas para disimular por favor”, fueron algunos de los miles de comentarios que generó su posteo.

Sin embargo, pese a la gran cantidad de reacciones homofóbicas hubo quienes sí la apoyaron en incluso aseguraron que mientras ella se sienta bien con su cuerpo no debe temerle a nada.