En las redes critican cómo luce la ‘cola’ de Epa Colombia, pues aseguran que: “Parece que tuviera un pañal”.

Y es que recientemente la empresaria de Keratinas publicó un video en el que desfila con la firme intención de mostrar una nueva joya que adquirió, así como su nuevo look en el que cambió su tono de cabello, logrando solo así generar más reacciones en contra sobre todo de su ‘cola’ que a criterio de los internautas, luce muy extraña y hasta deforme, logrando así sacar la conclusión de que usa un pañal, pues se le nota muy abultada y acolchada.

“Parece que tuviera un pañal”, “¿Ya usa pañal!??”, “Ese ‘pompi’ está como raro”, “La EPA debe iniciar a hacer ejercicios por que se le ve muy desproporcionado todo”, “y ese trasero tan raro”, “Tanta plata y esa cola está en otra ciudad”, fueron tan solo algunos de los comentarios que generó el video en el que ella muestra sus cambios que más bien fueron motivo de burlas y chistes entre sus haters.

Critican cómo luce la ‘cola’ de Epa Colombia asegurando que usa un pañal

Pero, esta no es la primera vez que critican cómo luce la ‘cola’ de Epa Colombia, pues en otras polémicas salidas que ella ha tenido, más de uno ha asegurado que ella hace uso de pañales para destacar esa zona de su cuerpo que ya no posee la gracia o ya no se aprecia tan pronunciada como la de las Kardashian a quien ella segura que suele parecerse.

Sin embargo, sus más duros adversarios reiteran que más allá de tener similitud con las mujeres más poderosas de Estados Unidos, la colombiana solo está logrando parecerse a Yina Calderón quien posee un trasero muy desproporcionado y que cada vez se nota más irregular y grotesco.

“Parece que tuviera un pañal”: critican cómo luce la ‘cola’ de Epa Colombia Foto: Captura historia de Instagram @epa_colombia

Además, recordaron cuando ella pidió que la retaran en redes sociales y por eso, más de uno no dudó en pedirle que saliera a la calle vestida solo con un pañal y con cubre pezones. Esto lo hizo realidad y desde entonces consideran que le agarró el gusto al uso de este “accesorio” con el que aumenta sus pompis.