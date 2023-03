“Que traumas tan duros”: se burlan de Daniela Ospina tras afirmar que por fin acepta sus crespos’.

Daniela Ospina ya está consolidada como una de las modelos más reconocidas del país, y se sabe que su vida saltó a la fama tras la separación que vivió con el futbolista Jemas Rodriguez en el año 2017. Con James tuvo una hija llamada Salomé Rodríguez, y tanto madre e hija viven en Miami juntas.

En estos momentos, se sabe que Ospina mantiene una relación con el actor venezolano Gabriel Coronel y por redes sociales han venido revelado pistas de que una posible boda estaría en camino.

Por medio de sus redes sociales, especialmente por medio de su cuenta personal de Instagram y donde cuenta además con 7,3 millones de seguidores; estos suelen estar pendientes de todo lo que ella ha venido compartiendo en materia de moda, belleza, y por supuesto, su nueva relación.

Daniela Ospina se sinceró en redes por su aspecto físico pero sus palabras no sentaron muy bien

Y es que, como todos en la vida, las inseguridades siempre estarán a la orden el día, y spina n es ajena a estas. En esta oportunidad, la modelo mostró cabello natural, en una foto que compartió en sus historias de Instagram. Se puede ver que la forma natural de su cabello es ondulado y similar al de su hija Salomé.

“Los procesos cuestan, pero también transforman. Me ha costado aceptarme con mi pelo crespo, pero esa soy yo y soy la encargada de ponerle una sonrisa”. compartió la modelo en su cuenta de Instagram

Estos fueron los comentarios que más se destacaron en la publicación, donde muchos la elogiaron, pero otros optaron por decirle que mejor ‘se buscara un problema real’.

““Que traumas tan duros pasa la gente”, “ay no pobrecita, que llore entonces”; “que vida tan difícil y dura le toco a esta vieja”; ““Aceptense como son”. Ahh pero esto no me gusta de mí y me lo voy a operar, y me voy a criticar a mí misma… igual se ve bien!”, “6 cirugías después...” fueron algunos de los ataques que recibió al respecto.