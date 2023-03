A Carolina Gómez le tocó lo mejor: grabó con José Ramón Barreto candentes escenas en ‘Ventino’.

A Carolina Gómez le tocó lo mejor, pues grabó con José Ramón Barreto candentes escenas en ‘Ventino’ y por eso el actor venezolano no dudó en revelar cómo se sintió ante ello.

A través de la entrevista que le hicieran en el programa ‘Día a Día’, el galán de esta serie musical que estuvo acompañado por sus colegas Natalia Afanador, Camila Esguerra , Olga Vives y Makis de Ángulo, no dudó en confesar cómo se sintió tras la muy apasionante escena que tuvo con ‘Caro’ en el primer capítulo en el que encendió la pantalla con su sex appeal.

“Es una actriz profesional, y un ser humano increíble que desde el primer ensayo me dio una confianza que me permitió aportar y manejar las escenas con el director y juntos. Prometimos que no íbamos a repetir ni una sola posición, lo que sí hay es fuego, pasión y una toxicidad curiosa”, dijo el joven que tiene cautivado a todas sus seguidoras, ya que posee un atractivo natural que está captando todas las miradas.

Y es que luego de las muy “acaloradas” escenas más de uno sacó la conclusión de que a Carolina Gómez le tocó lo mejor, ya que grabó con José Ramón Barreto candentes escenas en ‘Ventino’. Por eso, este venezolano no dudó en reiterar que se sintió muy a gusto con el profesionalismo de su coestrella con quien ha logrado una conexión muy especial, tanto que traspasa la pantalla y hasta ha generado rumores de un posible romance entre ellos.

Sin embargo, más allá de eso, lo que sí ha causado impacto es la conexión y atracción que hay entre ellos y cómo a esta actriz que hace de villana, le tocó la mejor parte de la historia, ya que se relaciona muy íntimamente con uno de los galanes más deseados de esta trama que está batallando por el primer lugar de sintonía.