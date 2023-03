“Sea serio, hermano”: El ‘agarrón’ entre ‘El Tino’ y Melissa Martínez por su apoyo a Piqué

“Sea serio, hermano” con esas palabras se calentó más el ‘agarrón’ entre ‘El Tino’ y Melissa Martínez por manifestar su apoyo a Piqué.

Y es que previo a la entrevista que tendría el exfutbolista en el espacio en el que también participa Liche Durán, éste se mostró muy sincero con su opinión sobre el caso entre Shakira y el español, pues a su criterio, las mujeres siempre pagan mal, van y vienen. De ahí que se mostró muy convencido que su admiración por el ex de la cantante seguirá en pie, pues ya él pasó por una situación similar en donde se vio afectada su economía y su imagen.

Con esto, ambas periodistas deportivas no dudaron en enfrentarlo, tanto que hasta le insinuaron que él no es la persona ideal para opinar sobre ello, pues nunca “ha tenido relaciones serias”. Esto hizo caldear los ánimos y por eso este incómodo encuentro se volvió viral y surgieron fuertes señalamientos en contra del exjugador colombiano.

El ‘agarrón’ entre ‘El Tino’ y Melissa Martínez por su apoyo a Piqué

“Sea serio, hermano”, así se dio el ‘agarrón’ entre ‘El Tino’ y Melissa Martínez por su apoyo a Piqué. Y todo ello surgió en camerino, minutos antes de salir al aire por ESPN sobre todo cuando en medio de la acalorada discusión éste expresó: “Piqué es mi ídolo”. Con esto, las presentadoras lo atacaron hasta el punto que cuestionaron su falta de argumento, pues a su criterio, él nunca ha tenido una relación seria. Sin embargo, se defendió al decir: “Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo…”, dijo el deportista.

“Son insoportables, hay que dejarlas, pa’ fuera y viene otra. Así de fácil es la vida”, añadió ‘El Tino’ quien en todo momento estuvo acorralado sobre todo por Liche quien lo encaró y finalizó el acalorado momento al mencionarle: “Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”.

A esto le siguieron los comentarios de los internautas: “Típico hombre machista, arriba nosotras las mujeres” como apoyo a las periodistas deportivas que decidieron no quedarse calladas ante este caso de infidelidad tan conocido por todos.