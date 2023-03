¿Para el piso?: Caracol y RCN siguen perdiendo audiencia y ni sus estrenos los salvan.

Desde hace varios meses, las producciones del Canal RCN y el Canal Caracol se han mantenido estancadas cuando se trata del puntaje de rating en las noches. Aunque el canal RCN le apostó todo con su novela protagonizada por Silvestre Dangond, quien interpretó a la última leyenda de la cultura vallenata.

Desafortunadamente para el canal, la serie fue un completo fracaso y no fue del agrado de los televidentes. La novela alcanzó a ocupar únicamente el tercer lugar del rating con 5.98 puntos durante sus emisiones.

Atrás quedaron los 50 puntos que podría hacer una telenovela como Los Cuervos a mediados de los ochenta. Ahora el primer programa ni siquiera es una serie o un melodrama sino un noticiero, Noticias Caracol ocupa el primer lugar en general de lo más visto en las noches, con 7.19. A este le sigue el concurso musical ‘La Descarga’.

Ahora, ambos canales han lanzado dos producciones completamente nuevas: Ana de Nadie, protagonizada por la exreina y actriz Paola Turbay y que ganó 7.06 puntos de rating en su estreno, y ‘Ventino: El precio de la gloria’, se posicionó en el 5 puesto con 5.12.

Este es el top ten de lo más visto de la televisión nacional:

Ventino: el estreno del Canal Caracol no obtuvo el puntaje esperado pero encantó con su villana

A pesar de que en puntaje de rating, su nueva competencia con la más reciente producción del Canal RCN ha tomado la delantera, en redes sociales no han podido exaltar no solo la belleza, también el gran papel que está interpretando la ex reina y actriz.

Y es que hay que ser honestos, en las recientes producciones que han ido estrenando las productoras nacionales, no ha existido mucha empatía entre los televidentes, y estas han sido catalogadas de ser ‘un refrito’ o más de lo mismo’ por eso, han aplaudido al canal por traer una propuesta diferente.

Pero ahora, las críticas apuntan a que Manuela Pumarejo, personaje de Carolina Gómez, pasaría a convertirse en otro de sus personajes memorables y una gran villana en la televisión colombiana durante un buen tiempo.

“Carolina Gómez es tan tierna en la vida real que se me hace impresionante lo mala que es en esta serie”, “Las dos producciones super entretenidas pero no se puede negar la mega actuación de Carolina Gómez, mis respetos pero es una señora actriz, como Villana la está sacando del estadio…brutal!! Que actriz, lo mejor de Colombia!”, “Esta muy picha pero Carolina Gomez es la antagonista así que tal vez la siga viendo lol!!”, han sido algunos de los elogios que ha recibido la ex reina.