Las grandes polémicas del padre Linero por las que la gente se enfureció con él han sido incalculables.

Y es que este líder religioso que renunció a la iglesia para optar por una vida común en la que incluso llegó a casarse, siempre se ha caracterizado en ir en contra de toda normativa, así su nombre se vea empañado por ello. Sin embargo, aún sus acciones están en la mente de todos y por eso, no hay quién aún no esté en contra de sus ideales tan radicales en los que no teme ganarse duros señalamientos que lo descalifican y etiquetan como poco confiable, por lo menos ahora es que una persona “común” que sigue los lineamientos de Dios, pero en una perspectiva más cotidiana.

Pero, entre las muchas acciones que éste protagonizó, sus seguidores recuerdan con especial énfasis cuando opinó en contra de Mike Bahía, pues mientras se generaba una charla sobre el entorno artístico en el programa en el que participa a través de Blue Radio, sorprendió a muchos cuando dijo que lo que más le gustaba de este cantante era su novia Greeicy.

Y esta no es la única polémica del padre Linero por la que la gente se enfureció con él, pues éste fue más allá de este comentario en el que los demás compañeros le pidieron una disculpa por considerar que su comentario era inapropiado, que era la persona menos idónea para hacerlo y porque de una u otra forma le estaba faltando el respeto a la pareja de esta estrella que posee muchos fans que la defienden a capa y espada.

Ante la presión del momento, no le quedó de otra que disculparse y continuar con el espacio. Pero, no todo ha quedado ahí, pues durante la temporada en la que ejercía plenamente el sacerdocio, el ahora influencer o mensajero de Dios en redes, también llegó a comentar que se declaraba partidario de que las iglesias pagarán impuestos para así ser ejemplo para sus feligreses, esto alarmó a sus superiores quienes no lo apoyaron en ese debate pese a que también se veían afectados por sus sueldos que eran mínimos.

Porque Jesús no nos pidió porcentajes de dinero, nos pidió entregarlo todo por los hermanos, #NoDoyDiezmoDoyVida — Alberto Linero (@PLinero) November 22, 2016

Pero esto no pasó inadvetido en las redes pues éste no se quedó tranquilo y llegó a usar su cuenta de Twitter para expresar: “Porque Jesús no nos pidió porcentajes de dinero, nos pidió entregarlo todo por los hermanos”, logrando así generar un debate en contra de su opinión que para muchos fue una falta de respeto, ya que a su criterio, ese era un problema u opinión que no debía ser expresada en redes.

Mañana, Si Dios lo permite, le entregaré la camiseta del @UnionMagdalena al @Pontifex_es con esa bendición para la A — Alberto Linero (@PLinero) September 6, 2017

A esto se le suma, cuando Alberto Linero comentó que en su encuentro con el Papa Francisco le entregaría una franela del Unión Magdalena para que fuera bendecida en apoyo al equipo, logrando así recibir comentarios en el que lo tacharon de “ridículo” y al no quedarse callado, generó más reacciones en contra.

Y para rematar, nadie olvida el ‘agarrón’ que éste tuvo con la famosa actriz Margarita Rosa quien en una oportunidad señaló que Dios tenía una posición política. A esto, el exsacerdote le respondió: “Dios no es de derecha ni de izquierda, no es comunista, no es conservador ni liberal, y no lo es porque Dios es el señor de la historia y no es una parte de ella... Usar a Dios para hacer que algunos voten por un partido o en contra de otro es una vieja y deplorable táctica que hoy tenemos que desenmascarar”. Y aunque hubo personas a favor, hubo quienes también estuvieron en contra de ello y lo castigaron duramente.