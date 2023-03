La millonada que le pagarán a Nerú con el nuevo contrato que firmó con la presidencia

La millonada que le pagarán a Nerú con el nuevo contrato firmó con la presidencia.

Nerú, el exbailarín que se famoso gracias a su conversión del homosexualismo al heterosexualismo gracias a las ‘ayudas’ de Verónica Alcocer y Gustavo Petro, ha venido trabajando dentro del círculo presidencial desde que el presidente se posesionó en agosto de 2022.

Durante los próximos cuatro meses, el coreógrafo estará vinculado con el Gobierno para prestar sus servicios como bailarín’ dentro de la Casa de Nariño, hecho que molestó a muchos desde el momento en que se hizo este anuncio, pues Nerú Martínez Carrillo, nombre completo del coreógrafo colombiano, había sido contratado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Se presume que las labores para las que él fue contratado eran con el fin de realizar actividades en materia de salud mental y física que mejoren el ambiente laboral.

Y durante el pasado martes, se reveló por medio de la W Radio, que Nerú firmará un nuevo contrato con la Presidencia para ejercer las mismas funciones que fue contratado el año pasado, extendiendose hasta junio del 2023.

Nuevo contrato para Nerú Martínez en la Presidencia de ma República.



$7.310.000 mensuales ganará el amigo de Veronica Alcocer.



Los recursos de los colombianos se siguen malgastando en lujos en la Casa de Nariño. pic.twitter.com/USyWxA5APP — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 28, 2023

El sueldo de Nerú tras la renovación de su contrato con la Casa de Nariño

Según lo que se comentó por medio de la emisora, se sabe que el coreógrafo se llevará a su bolsillo de un total $29′240.000 pesos por los cuatro meses siguientes. Es decir, ganará mensualmente $7.300.000 millones de pesos hasta el mes junio, si su contrato no se extiende.

El director del Dapre Mauricio Lizcano dice que la continuación del contrato del bailarín con el Gobierno es gracias a que todo hace parte del bienestar de los funcionarios.

“Pero yo no entiendo, el Sr no está yendo a trabajar, hubo corrupción en la contratación, el contrato está mal elaborado, no baila bien? O sea no comprendo cuál es el propósito de la denuncia Sr Briceño?”, “Debo dejar esas fantasías con Colombia mejorando... Bueno, una más y ya.”, “Al señor Nerú le pagarán 7 millones y medio por enseñarle a mover el rabo a la primera dama, en cuanto festival se atraviese” o “Desde que la que mande sea la Sra. Verónica en el gobierno vamos a estar viendo esas frivolidades”, entre muchas más, han sido las críticas que esto ha generado al respecto.