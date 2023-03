Así está la única que no ‘triunfó' del grupo ‘Escarcha’ de ‘Pop Star’ 21 años después del reality de Caracol

Así está ahora la menos popular de las ‘Popstars’ más de veinte años después del reality de Caracol.

Hay que recordar que en 2002 se exportaba a Colombia el formato de reality “Pop Star”, que dio como resultado una agrupación formada luego de varias pruebas.

Eran cinco mujeres, entre las que destaca Carolina Gaitán, las que formaron esta agrupación que destacó en el reality de Caracol Televisión en aquella época en la que se ponía de moda apenas este formato.

Entre estas estaba la propia Gaitán, hoy exitosa actriz y cantante y mucho más por ‘Encanto’, la película que popularizó su voz en el mundo. También Natalia Bedoya, que ha hecho varios trabajos actorales como actriz y cantante.

Y cómo no, Laura Mayolo, quien con Mojito Lite ha hecho un gran proyecto musical. Isabella Mosquera incluso, como locutora y cantante hace parte del coro de Carlos Vives.

Pero...¿ qué pasó con la única de ellas que realmente ni consideró un sólo camino a la fama?

De hecho, Vanessa Noriega, apenas salió del grupo ‘Escarcha’, que fue el que conformaron las Popstars (con éxitos como ‘Bum Bum, mi corazoncito hace’), no quiso dedicarse al mundo de espectáculo tal cual y lo hicieron sus compañeras, de hecho, se alejó de este más que nunca.

Qué fue de la integrante de las ‘Pop Star’ que no ‘triunfó' en el medio nacional

Simplemente se dedicó a estudiar, como cualquier persona. Ella dijo que no sentía ni cinco de nostalgia, hace años, por no estar en el medio.

“Mi fama fue pasajera, pero me da risa porque aunque no estoy vigente entre los medios, me causa mucho asombro cuando llego a alguno sitio y me dicen tu cara se me hace conocida”, dijo en Blu Radio.

De hecho, continuó con sus estudios en finanzas y ha trabajado en varios bancos.

Ahora está casada y es madre de un hijo, y afirmó hace años que si estuviera en Pop Stars otra vez, no desaprovecharía la oportunidad.