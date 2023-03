A través de las redes sociales se pudo conocer la lamentable historia de la presentadora colombiana que pasó de la gloria a la miseria y busca la fama otra vez.

Se trata de Johana Esguerra quien fue muy reconocida luego de trabajar por varios años con Jorge Barón y para City TV, ambos le permitieron consolidarse en su carrera, pero sobre todo en el ámbito del espectáculo que hoy ya no la recuerda, pues a sus 49 años y tras varios intentos que culminaron en fracaso, no ha concretado nada y por eso recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda a través de la cuenta que llamó ‘La brújula perdida’.

Sin embargo, a pesar de que ella creó este espacio virtual para exponer su situación y la necesidad que siente de seguir adelante a las pocas horas eliminó el video en el que pide colaboraciones, pues se sintió ofendida por la difusión que hicieron algunos medios sobre su caso, logrando así no generar empatía ante sus necesidades.

La presentadora colombiana que pasó de la gloria a la miseria y busca la fama otra vez no es otra sino Johana Esguerra quien a través de todas sus redes sociales se ha encargado de expresar que le hace falta un trabo digno, sobre todo ahora que tiene 49 años, una edad compleja en la que nadie a querido tenderle la mano, pues al parecer, sus años mozos ya pasaron y por eso se le dificulta más el encajar en algún espacio televisivo.

A ver…….. de cuantas formas debo transmitir que busco trabajo…de lo que sea acorde a producción de TV a mis 49 años, y con mucha experiencia, pero con el chip de los nacidos en los 72 época y guerrienandola. — Johanna Esguerra (@JohannaEsguerra) June 23, 2022

Incluso, quienes la recuerdan, aseguran que ella no es ni la sombra que era antes, pues se aprecia muy “deteriorada” en su aspecto, pero sobre todo en su actitud, pues está muy a la defensiva sin dejarse realmente apoyar por su círculo o entorno que está preocupado por su actual situación. Y aunque hace eco de ello en sus redes, aún no ha conseguido su objetivo de alcanzar la fama de nuevo, o por lo menos no lo está logrando de la mejor forma.