¿Pariente de Bugs Bunny?: hermana de Yina Calderón levanta críticas por su dentadura tan exagerada

La hermana de Yina Calderón levanta tantas críticas por su dentadura tan exagerada que hasta le llegaron a preguntar si se trataban de unas carillas o si eran los famosos chicles cuadrados o hasta si por el contrario, ella era pariente del famoso Bugs Bunny.

Y es que Juliana también resultó ser tan polémica como la irreverente DJ quien no duda en mostrar sus cambios o transformaciones cada vez más grotescas que siempre han sido consideradas como vulgares o que carecen de profesionalismo, pues no lucen nada agradables a la vista.

Por eso, una vez que se hizo viral el video en el que ella aparece vendiendo arepas en un puesto callejero, más de uno solo prestó su atención a sus dientes, pues lucen muy blancos, artificiales, extraños y hasta dan la impresión de que le molestaran pues no logra cerrar su boca para ocultarlos. Esto generó miles de burlas en las redes, pues nadie entienden con quién se asesoran las hermanas Calderón a la hora de hacerse ese tipo de transformaciones que siempre las hacen ver muy mal.

Con ello, la hermana de Yina Calderón levanta críticas por su dentadura tan exagerada en la que es comparada hasta con el famoso personaje de Looney Tunes llamado Bugs Bunny, pues sus dientes no logra taparlos con su boca, siempre están afuera y además logra hablar de forma muy extraña, porque ese retoque “estético” se lo impide.

“Los dientes no me dejan concentrar en las arepas”, “Que pecado no tuvo asesoría en odontología con ese diseño”, “Chicles Adams es lo que tiene en esa boca”, “Los dientes no la dejan cerrar la boca”, “Señores esta vendiendo arepa no los dientes”, fueron algunos de los comentarios que generó esta publicación en la que más de uno hizo hasta memes por el aspecto actual de su dentadura que le ha deformado todo su rostro y hasta le cambió la forma de hablar.