Los fans de Zion y Lennox quedaron decepcionados tras presenciar el peor show de sus vi por estar ‘drogados’.

Así lo manifestaron a través de las redes sociales que se colmaron de cientos de comentarios en contra de este dúo urbano que se presentó el pasado el 25 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, lugar en el que esperaban con ansías un show de altura y lo que realmente recibieron fueron a dos hombre altamente desorientados y que no estaban en las mejores condiciones para que se justificara el pago por la entrada a su presentación.

A criterio de los usuarios en redes, estos artistas se veían muy ‘fuera de sí', ya que no coordinaban en el escenario, se veía uno muy distante al otro, con las miradas perdidas, desafinados y no seguían las acostumbradas coreografías con las que tienen acostumbradas seducir a sus fans.

Fans de Zion y Lennox decepcionados tras ofrecer el peor show por estar ‘drogados’

“Sentí vergüenza ajena ayer con el show de Zion y Lenox en el Choli, Zion estaba tan drogado que no era coherente con lo que decía, tenía la mirada en la mierda, súper desafinado, bailaba pésimo”, “Uno como comprador de un show de entretenimiento debe exigir que devuelvan el dinero, sobre todo cuando el cantante incumple con la calidad del show”, “Aparte de eso no era consciente de que interrumpía a Lennox horrible. Qué incómodo todo”, fueron algunos de los comentarios que expresaron en redes los fans de Zion y Lennox decepcionados tras ofrecer el peor show por estar ‘drogados’.

Yo de verdad no entendía por qué lo seguían enfocando tanto 😵‍💫 pic.twitter.com/mmy05zqbYZ — Estefanea. (@EsteefaG) February 27, 2023

Incluso, hubo usuarios más arriesgados que se atrevieron a comentar que no es la primera vez que esto sucede, pues ambos artistas ya han perjudicado su imagen tras estar bajo este efecto. Por eso, no faltaron más reacciones y la decepción de no haber disfrutado de un buen show y que era tan esperado por sus fieles seguidores.

Pero eso no es novedad, es recurrente en sus conciertos — Juan Carlos Betancur (@juanzora6) February 27, 2023

Las opiniones fueron muy diversas y todas giraban en torno a la falta de respeto que le hacen al público al salir al escenario en esas condiciones, aunque en otros escenarios como en el de Bogotá si deslumbraron con su show.