El odio de los hijos de Shakira contra Piqué es real: así lo reveló la propia cantante.

El odio de hijos de Shakira contra Piqué es real. Así lo reveló la propia cantante en su entrevista con el periodista mexicano Enrique Acevedo.

Y es que tras indagar sobre la manera en cómo se dio este tan polémico y “terapéutico” tema, la barranquillera confesó que fue gracias a sus hijos, en específico a Milan, que ella logró desahogar sus penas en el estudio y que se diera ese junte musical tan exitoso del que sus fans aún no paran de hablar. “Milan me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!’” y acto seguido ella decidió hacer de este tema casi un himno.

Sin embargo, para quienes les gusta ir más allá, esto denota el interés de este pequeño de apoyar a su madre y de no tener miedo en “humillar” a su padre a través de este trabajo musical, logrando así reconfirmar de que sí existe un rechazo por el exfutbolista quien siempre ha demostrado poco afecto hacía ellos o lo que sienten o han vivido tras la separación de ambos.

A través de esta entrevista se reafirma que el odio de hijos de Shakira contra Piqué es real y que no hay duda de que Milan y Sasha apoyan de forma incondicional a su madre, pues ellos no se cansan de demostrar su amor para ella y sobre todo de expresar lo bien que se sienten a su lado. Mientras que cada vez que les toca pasar días con el deportista se muestran desanimados y hasta obstinados, pues éste no les presta tanta atención, ni les brinda el cariño que desean tener sobre todo ante esta situación tan complejo y que se dio de forma inesperada.

Para todos aquellos que estaban muy "Procupados" y "Angustiados" por los Hijos de Shakira al oír el tema con Bizarrap ( hasta @LassoMusica ) ahí tienen !!! Fue el mismo Milan quien le sugirió que hicieran un tema! , a ver si se les acaba la Preocupación! 🤣 pic.twitter.com/GJDo1vyaDY — Ahmed 👽 (@AhmedJr) February 26, 2023

Incluso, meses antes ya se corría el rumor de ello, pues a través del programa de espectáculos Despierta América sus presentadores ya habían revelado que ese junte musical se dio gracias al ingenio de Milan quien admira al productor musical y que le pareció ideal para el nuevo sencillo con el que su madre, una vez más lograría el éxito mientras señala negativamente las acciones del español.

Además, es evidente como el dueño de Kosmos y líder de la Kings League trata de no mantener contacto con la barranquillera, pues cada vez que deja a los pequeños en su casa, éste huye desesperadamente, tanto que hasta ignora si ellos entran sanos y seguros a casa, hasta se aprecia como ellos salen o llegan muy aburridos y dispuestos a estar con Shakira que sí les brinda todo el amor ante las adversidades sentimentales que le ha tocado experimentar.