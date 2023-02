Desgraciada: mujer obligó a su mamá a hipotecar su casa para poder viajar y ‘la dejó botada’

Las redes sociales se han estremecido ante un reprochable caso que sucedió en Ecuador. Se trata de la señora Yoselin Estefanía Cedeño Minaya, y su nombre se hizo viral después de que se supiera la joven obligó a su madre a hipotecar la casa y así poder pedir un préstamo por un valor de 30 millones de peso, y de esta manera poder irse hacia Estados Unidos.

Para su fortuna, dicho crédito le fue aprobado por el banco y se acordó de que Estefanía sería la encargada de pagar las cuotas de la hipoteca de manera mensual. Pero en un giro inesperado, se supo que cuando llegó a Estados Unidos, tuvo el descaro de bloquear todo contacto con su madre en todas las redes sociales.

La situación es desesperante para la mamá de la deudora gracias a sus problemas de salud

Tras estar en territorio norteamericano, la joven desapareció de la vida de Raquel, su madre. Ahora ella asegura que la ha intentado contactar de todas las maneras posibles y la mujer no da la cara. Desafortunadamente, Raquel ahora está endeudada, con hijos pequeños y el banco le va a quitar la casa.

Esta situación empeora con el pasar de los días, ya que la señora Raquel sufre de un tumor en el riñón y un lipoma en la vesícula. La mujer requiere de medicinas constantes que no son económicas en ko absoluta. Lo único que ella pide es que su hija tenga la decencia de poner la cara y pagar por lo que hizo.

“Solo te pido que pagues la deuda del banco que me hiciste sacar para viajar. Llegaste allá y me bloqueaste para no pagar. Qué clase de hija eres, estoy enferma y encima de eso me voy a quedar en la calle con tus hermanos por tu culpa”, señaló la angustiada señora.

La joven, por medio de su cuenta de Facebook respondió a los comentarios: “dejen de estar difamando mi nombre, yo nunca me he negado a pagar ese dinero, lo único que mi mamá no entiende es que necesito tiempo. 30 mil dólares no se reúnen tan fácilmente”, dijo la mujer.