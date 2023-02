Como todas unas muñecas. Así lucen las hermosas y tiernas hijas de Adriana Lucía quienes se han robado el corazón de quienes consideran que son demasiado bellas a pesar de su corta edad.

Y es que no es la primera vez que las gemelas de la cantante reciben elogios en las redes sociales, pues desde siempre han sido catalogadas como las niñas más llamativas y carismáticas, hasta el punto que hay quienes aseguran que se han vuelto más populares ellas que su propia madre, pues cada vez que aparecen en alguna de sus publicaciones a través de su cuenta en Instagram generan miles de interacciones, así como buenos comentarios por la ternura que inspiran.

Sobre todo, porque ambas poseen ojos claros, así como un cabello propio o muy similar al de cualquier muñeca que siempre da gusto abrazar. Su inocencia ha doblegado a cualquiera y sus sonrisas resultan contagiantes para quienes apenas logran escucharlas o verlas en cada fotografía.

Las hermosas y tiernas hijas de Adriana Lucía que han sido catalogadas por la misma madre como todas unas muñecas también mantienen muy entretenidos a los fieles seguidores de la cantante, pues ella no duda en mostrar las ocurrencias que hacen entre ellas, así como las más divertidas muecas. Su furor ha sido tal que hasta hay quienes están atentos a sus atuendos, pues siempre están bien combinadas e incluso luciendo ropa de marca.

Por si fuera poco, cada una de sus apariciones en videos le generan a la colombiana miles de reproducciones, así como likes, por lo que desde ya son muy famosas en las redes y los comentarios siempre giran en torno a lo graciosas y hermosas que son: “Se me hace increíble tanta belleza parecen muñecas”, “Ay no estas niñas son de ataque Ave Maríaaa bellezurassss hermosas”, “Ya solo de verlas me enamoran, mucha termuritas. Dan ganas de ser papá”, “Es que esto es mucho con demasiado de ternura y preciosidad en una sola foto”, son solo algunos de los comentarios que expresan en las redes los seguidores de la cantante.