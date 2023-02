Acusan a organizadores de concierto de RBD en Medellín de ‘lavar plata’ tras rápidos ‘sold out’

Las fechas que la banda mexicana RBD hará en la ciudad de Medellín son un éxito rotundo. La venta de la boletería para la tercera presentación del próximo 5 de noviembre se agotó en menos de una hora.

Así lo dio a conocer la compañía tiquetera que ha recibido todo tipo de comentarios gracias a su fallida plataforma, E ticket Colombia, por medio de una publicación en su cuenta de Twitter. “La tercera fecha del #SoyRebeldeTour está totalmente agotado. ¿4ta fecha?”, afirmó la organización encargada de la venta de las boletas.

Ante esto no solo se ve la posibilidad de anunciar una cuarta fecha de la gira en el estadio Atanasio Girardot, pero muchos en redes sociales están siendo bastante dudosos ante estos rápidos ‘sold out’.

Y es que hay que recordar que tanto E Ticket, como la empresa organizadora Diomar García, no son ajenos a escándalos y pésimas experiencias para los asistentes a conciertos. Hace tan solo unos meses, los conciertos de Bad Bunny en Colombia fueron un completo desastre en materia de logística, y esta era la misma productora que trajo la gira del ‘Conejo Malo’ al país.

En redes afirman que con los shows de ‘RBD’ en Medellín son un ‘lavadero de plata’

Algunos comentarios se han hecho virales en las plataformas, donde nuevamente anuncian que estos conciertos tienen algo turbio por detrás, y no únicamente por el excesivo precio de sus boletas en comparación con cantantes de talla mundial. Aun así se venden como pan caliente.

Muchos vaticinan que esto se produce gracias al abusivo e ilegal negocio de los revendedores, en redes buscan que no solo esas personas se queden ‘con las boletas compradas’, sino que esto produciría le mismo resultado que Bad Bunny en México: casi que todo el estadio por fuera porque las boletas eran falsas o clonadas.

“Me parece un poco raro lo de los 3 soldouts de RBD en Medellín. Teniendo en cuenta que estamos hablando de ESTADIOS, es muy particular. Si pensamos en precios, es una locura total. O no es completamente cierto o podría ser un tema digno de tesis”, “Mor tantas fechas de RBD en Medellín solo significa algo: Lavadero ni el hijuemadre de money.”; “Mk pero cómo así que los palcos para la segunda fecha de RBD en Medellín ya salen agotados si no va ni media hora de venta de boletería. No era suficiente con regalar todo un estadio en la primera??? Dejen algo para la gente. Parecen esas licitaciones del gobierno”; entre muchos más, son las quejas al respecto.