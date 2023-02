¿Más indirectas para su ex? Carolina Cruz revela la razón por la que no ‘encaja’ con nadie Foto: @carolinacruzosorio

Como toda una experta en el tema. Así se mostró Carolina Cruz quien reveló la razón por la que no ‘encaja’ con nadie, sin embargo, más de uno insinuó que podrían tratarse de más indirectas para su ex Lincoln Palomeque.

Y es que si en algo se ha caracterizado esta presentadora de ‘Día a Día’ es en que, desde su separación con el padre de sus hijos, no ha descansado en sus redes sociales, pues no duda en lanzar siempre ideas, pensamientos o reflexiones que compaginan perfectamente con lo que ellos vivieron y las consecuencias que dejó tras su adiós.

Por eso, no es de extrañar que la colombiana tuviera la voz de mando en medio de una entrevista en el matutino en el que más allá de ser entrevistadora, se convirtió en toda una panelista con experiencia en el tema del por qué las mujeres empoderadas como ellas no suelen tener relaciones exitosas con los hombres hoy día. Aquí las invitadas Yeimi Paola Vargas y Mari Manotas expusieron cómo surgieron tras sus divorcios, por lo que Cruz se sintió ‘como pez en el agua’, pues no dudó en desahogarse tras su experiencia de vida.

Carolina Cruz revela la razón por la que no ‘encaja’ con nadie

A criterio de Carolina Cruz, la razón por la que no ‘encaja’ con nadie es porque como mujer actual, que se siente libre, poderosa y dispuesta a cubrir todas las necesidades de una familia, no se deja ayudar ni colocarse en la posición sumisa en la que suelen actuar los hombres, es decir, que actualmente no se le está dejando ser a la pareja un proveedor de todo lo que se necesita para consolidar una relación.

“Lo digo por experiencia propia: cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error...No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre, y no hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que quiere invitar a comer, un viaje; eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta...”, añadió la presentadora.

Internautas aseguran que Carolina Cruz ya está cansona con el tema de Lincoln Palomeque Fotos: Instagram @carolinacruzosorio @lincpal

Incluso, reiteró que a ella le ha correspondido hacerse cargo de aspectos que como mujer no debería abordar en el hogar, pero que ante la autosuficiencia en la que se ha apoyado, no le ha tocado de otra que actuar, ya que no tiene a nadie a su lado que cumpla esa función. Y por eso señaló que hay que dejarse consentir, porque no se está dejando cumplir su rol a la pareja. Por eso, muchos se preguntaron: ¿Será ootra indirecta para Lincoln Palomeque?