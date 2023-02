Cojan oficio: tildan de ‘tacaño’ a joven que se preparó un sándwich en plena función

Cojan oficio, ahora en redes tildan de ‘tacaño’ a un joven que se preparó un sándwich en plena función.

Y es que las redes sociales son rápidas para viralizar cualquier tipo de contenido, y ahora un joven es tildado de ser un ‘tacaño’ por no pagar los precios de los cines y decidió llevar su propia comida. En este caso, llevo lo necesario para prepararse unos sándwiches.

En el video que circula por redes, y que sucedió en una de las salas de la cadena de Cinecolombia, se puede ver como un muchacho es grabado mientras saca un paquete de pan para sandwiches y se dispone a prepararlos antes de que inicie la función.

“¡Graban a joven armando sándwiches en sala de un cine, y en redes le dicen “tacaño extremo”! Este video muestra el momento exacto cuando el sujeto sacó dos panes, los colocó encima de sus piernas y luego trató de abrir la envoltura del queso y el jamón para armar el emparedado.”, dice la publicación que expuso al joven.

En este video se puede ver como el muchacho se dispone a hacerse sandwiches en plena función:

¡Graban a joven armando sándwiches en sala de un cine, y en redes le dicen "tacaño extremo"! Este video muestra el momento exacto cuando el sujeto sacó dos panes, los colocó encima de sus piernas y luego trató de abrir la envoltura del queso y el jamón para armar el emparedado. pic.twitter.com/TZl3O4Epy4 — Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 19, 2023

Por alguna razón, el hecho se ha vuelto viral y el joven ha recibido insultos

Ahora son muchos los que se han querido indignar frente a este hecho, y se han despachado en contra de la persona que estaba haciendo esto, por el hecho de ‘no consumir los productos de la tienda del cine’, como si fuera una obligación adquirir los productos de la tienda. No solo eso, hay que tener en cuenta que no todos tienen el dinero para comprar unas palomitas y un perro caliente inflados en precio.

Si bien esto no está permitido por las salas de cine, pues muchas en sus políticas se reservan el derecho de que los espectadores entren con comida ajena a las que se venden en sus establecimientos, es innegable que son muchos quienes prefieren comprar sus alimentos para disfrutar de la función. Él no es el primero ni el último en hacerlo.

Aun así, los insultos no han faltado pero muchos se han puesto en la posición del joven, y le han enviado a este joven comentarios como los siguientes:

“En Colombia lo hacen ver como un delito, cuando el menú de los cines es terrible. Mientras tanto en Disney todo el mundo entra comida sin problema. Se supone que la base del capitalismo es la capacidad de elegir. No la imposición...”; “se entra un pollo asado no se va a entrar un pan tajado con jamón y queso”, “No se si el señor sea tacaño o no. Lo que se es quien subió ese video ojalá y lo haya hecho con consentimiento. El verdadero crimen es permitir que entren bebes de brazos a los cines. Uno paga la boleta, paga la comida y recibe 2 horas de llanto del bebé de un desconocido...”; “Muchos le llaman tacaño, porque se sienten muy cómodos detrás de una pantalla diciéndolo, como si pagar 40 mil por un combo de crispetas y gaseosa los hiciera formar parte de los “4.000 más ricos de " Y sí, no tiene nada que ver, pero a veces el clasismo de este país me asquea”; entre muchos más.

No llamaría tacaño extremo a quién desperdicia recursos de esa manera, es claro que no va a usar todo lo que tiene ahí y por falta de refrigeración se va a dañar. En su lugar, le llamaría desperdiciador, derrochador extremo… https://t.co/RzrAfRkihz — 👩🏻‍🏫👩🏻‍🏫👩🏻‍🏫 (@LorenA_EP_) February 21, 2023