¡Tengan, transfóbicos! Mara Cifuentes muestra más su cuerpo ante críticas de odio

Con diminutos bikinis y más segura de sí. Así se siente Mara Cifuentes quien muestra más su cuerpo ante las fuertes críticas de odio.

Por eso, ahora más que nunca, esta reconocida modelo no duda en posar de forma muy sexy en sus redes sociales dejando mensajes muy claros de que no le teme a nada y que le importa muy poco lo que digan los demás sobre su apariencia. Incluso, en una de sus recientes publicaciones hace un llamado a quienes aún no aceptan quién es ella a que sean felices y que disfruten de la vida en vez de estar en contra de quienes lucen diferentes.

“Ayy amiga y amigo, en vez de criticar, vaya a broncearse a la playa, váyase para su finca a tomar su solecito bien rico. ¿Qué hace viendo unas historias ahí? Mire cómo está el día de lindoooo”, fue lo que expresó Mara en sus redes sociales confirmando una vez más que no está dispuesta a seguir ocultándose, por el contrario, ella seguirá exhibiéndose sin temer al qué dirán.

Mara Cifuentes muestra más su cuerpo ante críticas de odio

“Totalmente, no sé porque la gente la critica tanto solo por ser trans, en qué les afecta”, “Yo creo que más que aceptación piden es respeto”, “Pues no la miren vivan y dejen vivir”, “No sé imaginan con comentarios tan hirientes y tan tontos el daño que le pueden causar a una persona hasta llevarla a la tomar la peor decisión”, esos fueron algunos de los comentarios que han generado las publicaciones de Mara Cifuentes quien muestra más su cuerpo ante las críticas de odio que hay cada vez más en las redes.

Incluso, hubo quienes aseguraron que la exconcursante del reality ‘La Agencia, Batalla de Modelos’ se ve muy “desmejorada’ en su aspecto, pues ya no luce tan radiante como antes y reiteran que eso se debe al uso y abuso de drogas, pues en el video en el que ella reclama o exige respeto, muchos aseguran que estaría bajo sus efectos, ya que no actúa de forma natural, sino por el contrario, muy exagerada.