Todas las razones por las que Breiner es el más ‘detestable’ de ‘La Descarga’

Cada vez que el concursante Breiner Gaster aparece en escena, los fieles seguidores de ‘La Descarga’ están conscientes de que se avecinan problemas, pues hasta ahora él es uno de los más ‘detestables’ que hasta ahora se ha presentado en este reality.

Incluso, luego de que éste opina o actúa en contra de sus compañeros las redes estallan, pues no hay quien esté a gusto con su permanencia en este espacio musical. Pero, lo que más está preocupando a los fieles seguidores de este concurso es que existen miles de razones por las que este artista en formación se ha ganado el odio o rechazo de quienes lo han conocido a través del programa.

Y es que sus peleas o malos entendidos son cada vez más constantes y por eso se ha ganado los peores calificativos. Un ejemplo de ello es que éste ha tenido fuertes discusiones con Oropesa, considerado como una de las personas más nobles, ya que con él protagonizó una discusión en la que alegó que el integrante del equipo de Maia los había llamado “carroñeros”, por no querer cantar el himno del show.

Breiner se ha convertido en el más ‘detestable’ de ‘La Descarga’

Esto dividió a todos los grupos, pues ninguno sabía de dónde se había originado este comentario entre Breiner que es uno de los más ‘detestables’ de ‘La Descarga’ y Oropesa quien hasta ahora se ha mostrado más caballero e incluso decente en esta competencia. Las palabras y hasta gritos se hicieron presentes entre ellos generando así un ambiente pesado en la casa de formación y convivencia de los participantes.

Adicional a esto, existen una gran cantidad de enfrentamientos entre el integrante del equipo de Gusi y el resto de los competidores porque nunca le guardan la comida necesaria para que pueda alimentarse, por lo que en más de una ocasión ha insultado a quien no lo toma en cuenta para todas las actividades de la casa del reality.

Pero, lo que rebasó todo, fue el reciente enfrentamiento entre él y Dareska quien le pidió que la respetara luego de que éste la acusara de “rompe hogares”, ya que ha insinuado en más de una ocasión que ella ha desestabilizado la vida amorosa de El Puma vallenato, Cristian Better y César Amaya. Sus palabras fueron muy ofensivas y esto despertó el malestar entre hasta desconocían toda esta situación y hasta opinaron sobre ello causando más tensiones y rechazo por considerarlo “metiche”.

URGENTE. Que @Canal_Caracol expulse URGENTE a BREINER de La Descarga. Es un guache, gamín, abusivo. Es un tipo agresivo con los concursantes. Hoy fue con una mujer. Esa agresividad es un mal ejemplo para los televidentes. Y no es la primera vez que se muestra conflictivo. Fuera pic.twitter.com/5KZjppjvxo — EL MURO DE PATA.N (@elmurodepatan) February 17, 2023

Reacciones en las redes en contra de Breiner, el más ‘detestable’ de ‘La Descarga’

Y una vez que Breiner sale en escena, las redes se colman de cientos de comentarios en su contra, pues la mayoría considera que es “un patán” y hasta egocéntrico que nadie soporta.

Que fastidio ese escroto de Briener mrk no los soporto #LaDescarga pic.twitter.com/hCsi4c6vyN — Lauft💫 (@laufaTag) February 17, 2023

“Este tipo me cae al hígado, me aparece un arrogante convencido y patán,y dizque es finalista”, “Expulsen URGENTE a BREINER de La Descarga. Es un guache, gamín, abusivo. Es un tipo agresivo con los concursantes. Hoy fue con una mujer. Esa agresividad es un mal ejemplo para los televidentes. Y no es la primera vez que se muestra conflictivo. Fuera”, “Ese Breiner es un ridículo, baboso, guache, ordinario, poco hombre. Ojalá lo saquen rápido”.