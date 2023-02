Los últimos días no han sido fáciles para la actriz Nina Caicedo, quien fue retenida el pasado 3 de febrero al llegar al aeropuerto de Cancún, México, con la intención de celebrar su cumpleaños. Sus seguidores le dicen que está “salada”: primero le niegan la entrada a México a Nina Caicedo y ahora se atoró en una trocha en medio de la noche.

Días después de que sucediera este abuso cometido por las autoridades migratorias, Caicedo, a quien se le ha podido ver en producciones como ‘Enfermeras’, ‘La esclava blanca’, ‘Azúcar’ y ‘La Niña’ contó el calvario por el que tuvo que pasar en el aeropuerto de Cancún por cuenta de una alerta migratoria.

“Desde que me llevaron a una habitación, a una oficina, a preguntarme y a hacerme entrevista por una supuesta alarma que yo tenía empezó mi calvario. Me quitaron todos mis documentos, mis pasaportes e inmediatamente también me quitaron mi celular; y no me decían que pasaba, me dejaron allí encerrada”.

Según le dijeron, todos los documentos necesarios para su viaje estaban correctos, pero las autoridades mexicanas le habian expedido una alarma migratoria restrictiva en su contra: “Por eso no iba a poder entrar al país, iba a ser inadmitida. Ellos no dijeron nunca deportada, sino inadmitida”.

”Los malos tratos empezaron a partir de que decidieron inadmitirme. Me encerraron en un cuarto con otros colombianos, lastimosamente la mayoría éramos colombianos y un grupo pequeñito de peruanos, y nunca supe por qué tenían que encerrarnos, tratarnos como delincuentes”, señaló Caicedo en una entrevista.

Y todo apunta a que la suerte sigue sin estar de su lado. La actriz ha pasado por un momento bochornoso pero que no ha dudado en compartir en sus redes sociales.

Nina Caicedo se quedó atrapada en una trocha y tuvieron que rescatarla

En medio de la oscuridad y en una trocha se quedó atrapada la actriz de ‘Enfermeras’, y al haber comentado el incidente en redes, sus seguidores le aconsejaron que de verdad considerara el ‘hacerse una limpieza’, porque ya van varias cosas malas que le pasan en el lapso de menos de un mes.

Y es que después de todo un día de rodaje y gracias al mal clima, la actriz quedó atrapada en esa carrera mientras se dirigía de vuelta a su hotel. “Nos fuimos por ese huequito porque la carretera está húmeda y empezó a llover”; contó la actriz, explicándoles a sus seguidores como terminó ahí metida

“Hay no mija un baño de sal o ruda porque de todo le está pasando”, “Que se eche agua bendita”, “Que vaya al mar porque está como salada últimamente”, “Manita, ruda y baño en pance pa esa mala suerte”, " A esta le pasa de todo”; han sido algunos de los comentarios que se han hecho al respecto.