¿Quedó bien?: Los “retoquitos” que se hizo Iván Lalinde tras pasar por el quirófano

Durante las últimas semanas, sus seguidores y la audiencia de Día a día han felicitado y elogiado al presentador. Los “retoquitos” que se hizo Iván Lalinde tras pasar por el quirófano se han notado y eso ha traído comentarios positivos para él.

Quienes los sigue en sus cuentas en redes, se pueden percatar de como el presentador constantemente comparte su estilo de vida saludable, da tips de ejercicio, y de igual manera enseña algunas de sus rutinas de ejercicio.

Pero el famoso presentador no se ha callado más y ha decidido contarle a su público algo que si bien, ya todos lo notaron, no había sido confirmado de la boca del propio Lalinde, y son justamente esas ’ayuditas’ que se ha querido dar. Esto, por medio de sus historias de Instagram.

Iván Lalinde pasó por el quirófano para quitarse ‘unos kilos de más’

“¿Pillaron ese reel del Doctor Juan Carlos Monroy? Es que él es lo máximo. Y esas llanticas de por acá (señaló parte de su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”, afirmó el presentador por medio de sus redes.

Los comentarios no fueron de burla, y por el contrario felicitaron al presentador por su sinceridad, pues una cirugía no es algo de que avergonzarse, más cuando está saliendo del bolsillo propio. De hecho, muchos incluso le han preguntado por el procedimiento y le piden que cuente su experiencia.

Este es el video donde se puede escuchar el testimonio de Iván Lalinde:

Se burlan de Iván Lalinde y el resto de los presentadores de ‘Día a día’ por ‘hacer el ridículo’

Los presentadores del matutino del Canal Caracol, ‘Día a día’ vuelven a ser tachados de ser unos ‘ridículos’ tras un segmento que se dio durante la última semana. Su equipo de conductores suele ser criticado constantemente por las ‘tontadas’ que allí cometen, según sus televidentes.

Un curioso momento que fue propiciado por el actor invitado a ese programa en particular era Manuel Gómez, quien no solo se desempeña en la industria del entretenimiento, además se dedica a la sanación emocional.

En medio de la entrevista, Manuel contó acerca de sus terapias de sanación y les cuestionó a los presentadores si deseaban tener un acercamiento. Dicha terapia consistía en entrar en un ‘trance’ de mientras de fondo sonaban diferentes melodías.