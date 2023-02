RBD en Colombia está demasiado sobrevalorado como para pagarle todo ese montón de plata.

Porque, ¿casi dos millones una entrada individual a palco? ¿Es que van a revivir a Gustavo Cerati como telonero y va a tocar con Bad Bunny en el entretiempo, o cómo es la cosa?

Los precios son absurdos, incluso para una banda que sencillamente causa furor por el factor nostalgia. Es decir, ni los Backstreet Boys, que vendieron más que ellos y son universalmente populare cobraron así en Colombia.

Ni los Guns N’ Roses. Quizás se puedan equiparar a Sting o McCartney en precios, aunque en lo otro, la respuesta es obvia.

Ese que hizo que más de una se vistiera con esas minifaldas dosmileras hasta la cintura, con esos uniformes de colegio que cualquier director en la no ficción reprobaría y para cantar algunas canciones que... sinceramente son la misma fórmula que tuvo México con varias bandas juveniles a finales de los 90.

Buenos días y esos precios qué 🤔



O sea más económico fue el concierto de Bad Bunny que el de esta gente y les falta un integrante. https://t.co/T6tzuOvSMX pic.twitter.com/NnVqqy6xs3 — LDR (@LucasDLaRosa) February 14, 2023

¿No? Ahí estaban los OV7 con el mismo ensamble, por ejemplo. O Kabah. Bandas que sólo los más nostálgicos kitsch de la cultura latinoamericana (y obviamente los mexicanos reconocen). La misma fórmula.

Claro, en el caso de RBD lo soportaban actores que cada uno individualmente sí eran talentosos, pero la trama era tan inverosímil como se podría esperar de cualquier telenovela mexicana.

Estos son los precios del concierto de Rebelde RBD en Medellín, mas caro que Bad Bunny y casi igual al FEP pic.twitter.com/NH2waAmFdZ — Adrelectrolit (@famosodelpueblo) February 14, 2023

Y obviamente, llena de red flags para esta época. Entonces, ¿cuál es la gana de poner precios tan altos? ¿Qué hace que lo merezcan cuando ni el mismo Bad Bunny cobró así?

Igual la gente les va a pagar lo que quiera porque puede gastar en lo que quiera

Así no esté Poncho Herrera (el más talentoso de todos ellos, y realmente no los necesita: en Hollywood y con la clase de cosas que hace, ¿para qué fingir ser un veinteañero a los cuarenta años?), la gente irá a ver a sus ídolos de siempre imitar a los adolescentes que nunca fueron.

Y para cantar ‘Sálvame’ y todas esas canciones que si para unos eran una tortura, para los otros, la señal de una generación. Y así como le pagaron a Bad Bunny, pues van a pagar y hasta a viajar por verlos.

Un abuso del factor nostalgia con toda, como sucede en los últimos tiempos con series, películas y un montón de etcéteras donde los nuevos consumidores quieren ver a sus ídolos de antes siendo lo que eran para recrear su infancia y adolescencia.

Porque si hasta ‘Betty la fea’ tuvo obra de teatro (ver a Armando gritar a Betty casi un cuarto de siglo después no da risa, da cringe y ganas de escrachar a ese animal), y si los Friends se reencontraron, y si arruinaron Karate Kid y Sex and the City e incluso vienen bandas que debieron venir hace 30 años como Mötley Crüe y Deff Leppard, por qué no aprovechar igual el fenómeno que moldeó a tantos en los años dosmiles y los conmovió con sus letras.

Y pues cada quien verá lo que hace con su plata.