“Qué ‘boleta’”: primer ganador del ‘Desafío’ ahora es cantante de música popular y desafina

Quienes fueron fieles seguidores del reality ‘Desafío’ en 2004 podrían fácilmente recordar a uno de sus polémicos concursantes como lo fue Marlon Restrepo.

Éste no solo resultó irreverente, porque siempre incumplía con las normas de ese programa, sino también por su particular estilo en el que destacaba su peinado rapado y con una larga línea de cabello que recogía, en ocasiones con trenzas. Esto no solo lo hizo destacar por su autenticidad, sino también porque resultó inolvidable hasta el punto de que luego de esa primera experiencia con la que ganó popularidad, se debatió con otros duros competidores en ‘Expedición Robinson’.

Luego de ello, su vida la dedicó al deporte extremo, así como a una gran cantidad de competencias en las que siempre ha puesto a prueba sus capacidades, así como su resistencia, por eso, para varios de sus seguidores el saber que ahora se está enfocando al ámbito artístico, en especial a la música, representa una falta de respeto a los artistas que sí hacen un buen trabajo en sus respectivos géneros.

Exparticipante de ‘Desafío’ recibe fuertes críticas por su faceta como cantante

El tema lleva por nombre ‘Presencia y plata’, con él, Marlon Restrepo exconcursante de ‘Desafío’ solo ha conseguido que los usuarios en las redes sociales lo critiquen y que hasta los más expertos en el ámbito musical hayan calificado su sencillo como una de las peores canciones de que hay en el mundo, ya que éste “exponente” suele desafinar de principio a fin y la mayoría no cree que con su voz podría aguantar un show en vivo.

“Lo que me parece terrible es cómo un equipo de producción haya sacado al público esa canción con una voz tan desafinada, ya con los reguetoneros tenemos”, “Ojala que tenga plata porque presencia muy poquita”, “El nombre de esa canción tiene dos mentiras”, “Esta podría ser un arma de destrucción para extraterrestres en caso de guerra, no creo que soporten estas frecuencias sonoras tan tóxicas”, “Razones por las cuales los extraterrestes no nos van a mirar ni para escupirnos. Abro hilo:...Cierro hilo”, fueron algunos de los comentarios que originó este “lanzamiento” que tiene a todos horrorizados.