“F#ckNews”, el impresentable programa que disfraza ataques bajos y ‘patéticos’ con ‘humor negro’

Los conductores del programa ‘F#ckNews’, Camilo Sánchez y Camilo Pardo, son sido sometido al escarnio publico tras burlarse de manera despectiva contra el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.

Pero no es la primera vez que estos dos hombres se ven envueltos en escándalos debido a sus desagradables ‘bromas’ y comentarios; cosa que tienden después a excusar y disfrazar diciendo que solo hacen ‘humor negro’, cuando han cruzado la línea del abuso y de la degradación en varias ocasiones.

Y con comentarios como “Está fuerte.”, “¿Perdió la cabeza o qué?”, o “no digamos esta noticia, guardémosla en una maletica″, “ya esa noticia botémosla a la basura”, carcajeándose como si estuvieran en Sábados Felices son un ejemplo mas del horrible machismo que aun existe.

Sus palabras han hecho que no solo la opinión publica se vuelque en su contra, el propio abogado de la familia Trespalacios tuvo que salir a exigir respeto ante la situación, por medio de redes sociales y pidiendo una disculpa ante tales comentarios.

Para nadie es un secreto que este par no debería tener cabida dentro de la opinión pública y con toda la razón. El país ha venido tildando este feminicidio como un chiste, porque no da para mas y porque piensan que la muerte de las mujeres son un chiste, y un claro reflejo de este ejemplo son este par de personajes que de chistosos no tienen nada.

No siendo suficiente con las burlas que se han hecho en contra de la dignidad de Valentina Trespalacios y su familia, ahora llegan estos dos hombres a seguir echándole leña al fuego de manera burlesca, y muchos se atreven a justificar sus horribles acciones con la idea de que ‘es comedia’.

¿En que cabeza cabe el hacer ‘comedia’ de un asesinato?, la sociedad ya avanzó en hacer chistes de esta indole porque ha entendido que no son graciosos, y las muertes y tragedias de los demás no son motivo de burla, mucho menos tema de monetización para videos ‘basura’ de YouTube.

No solo eso, también la doble moral con la que justician esos comentarios; normalizando la violencia de esta manera y pidiendo ‘que no se lo tomen personal’ es un golpe bajo y duro a la familia de la victima, que ha tenido que soportirar esta clase de comentarios y la memoria de la joven sigue siendo escupida y maltratada.

Quienes no han estado de acuerdo con esta forma de ‘humor’ han sido bastante contundentes en reprochar dichos actos, atacándolos nuevamente por redes sociales con comentarios como los siguientes:

“Manejan un humor pesado... pero para mi la verdad vi el video y no me gusto se pueden burlar de lo que sea menos de eso”, “Que alguien le quite la libertad de expresión a Camilo Pardo y Camilo Sánchez.”, “Los mismos que dicen que no hay que tomárselo personal y que lloren en otro lado, son los esos que dicen que el feminicidio no existe y que viva Uribe. Pruebas no tengo, dudas tampoco.”; son algunas de las molestias expresadas al respecto.

No hace más de un mes que se cometió el feminicidio de Valentina en Bogotá y ya dos hombres, heterosexuales y blancos se están refugiando en el 'humor' para hacer chistes sobre el caso. Que asco Camilo Pardo y Camilo Sánchez. — Andrés (Taylor's version) (@andresmsfelipe) February 13, 2023

Esto me parece una canallada, es una falta de respeto que se burlen de la manera más baja y ruin de lo ocurrido con la joven Valentina QEPD. Son unos insensibles e infames si creen que la muerte de una persona debe ser un tema de humor. En memoria de Valentina exijo respeto. https://t.co/WE9PF82Z7K — Santiago García (@SantiGarcia128) February 14, 2023

No es la primera vez que Camilo Pardo y Camilo Sanchez salen con una canallada de este nivel

En octubre de 2022, los creadores del show de ‘comedia’ fueron denunciados penalmente por injuria, por parte de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y la ONG Human Rights Internacional, previamente.

La denuncia se originó puesto que los humoristas habrían tocado terreno sensible, burlándose del caso de la joven Isabella Montoya, quien fue arrollada por un bus en medio de maniobras para evitar ser atracada en la ciudad de Medellín.

“En Medellín estaba en la calle una chica y llegó un señor en cicla a robarle el celular, le roba el celular, y ella no, espere, le coge de la camiseta al man de la cicla, espere que es mi celular y entre ese forcejeo pasa un bus, ¡Pum!, y se lleva la vieja…(risas...), Ay gono, la dejó sin señal (risas...). Le cortó los datos güevón. No, vea, la mujer tenía 18 añitos, Isabella Montoya se llamaba y murió (...) Cagada que el que tenía el antichoque era el celular y no ella (risas)”, fueron las despiadadas palabras que se atrevieron a expresar.

Los comediantes, fueron advertidos por la entidad internacional con la denuncia penal, y lejos de mostrar mensajes de apoyo, sus seguidores decidieron devolver algunos chistes pesados que hacen ellos en cada show. “Al parecer se va abrir nueva fecha en (la cárcel) La Picota….. estén pendientes”, fue la reacción de una cuenta de seguidores a un artículo que anunciaba la denuncia.