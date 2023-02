Esto cuestan 5 ‘chiritos’ de Stcherassi: Tiktoker sorprende con su absurda compra millonaria

La reconocida Tiktoker Eleonora Morales dio de qué hablar luego de que mostrara una millonaria e insólita compra que hizo en la exclusiva tienda de Silvia Tcherassi en la que los precios son muy elevados y poco accesibles para las chicas que aman la moda y este tipo de creaciones tan auténticas.

Con un poco de incomodidad, pero a su vez de diversión o pasión por lo que hace la emprendedora no dudó en contar la experiencia y todos los detalles de sus adquisidores, pues a su criterio, cada prenda la usará para algunos eventos sociales y luego los pondrá a la venta a través de su cuenta “Garage Sale” en la que revende todo lo que suele comprar en lugares tan prestigiosos o reconocidos como el de la diseñadora colombiana que posee una proyección internacional.

Lo peor de todo es que reveló a detalle el monto de cada una de estas prendas dejando a más de uno impactado, pues todas superaban el millón de pesos colombianos.

Tiktoker revela los montos de las prendas que adquirió en la tienda de Silvia Tcherassi

“Les pregunté si querían saber el precio de las prendas que compré y ustedes me dijeron que sí. Así que yo lo hago porque ustedes me lo piden, porque a mi me parece rarísimo tener que hablar de este tema de precios, pero ya veo que acá eso causa mucha curiosidad y está perfecto”, de esa manera inició la reconocida tiktoker su demostración virtual en la que alegó que algunas piezas de Silvia Tcherassi estaban en “descuento”.

Sin embargo, los precios eran asombrosos, entre ellos destacaron: Una camisa naranja: $1.400.000, un vestido morado amplio: $2.700.000, un vestido naranja en $1.400.000, las botas moradas $1.400.000 y un amplio y muy elegante abrigo que costaba $2.500.000. Todo ello le hizo un total de 9.400.000 millones de pesos colombianos.

“Creo que mi mamá me va a regañar y me va a decir que todo esto es de muy mal gusto, pero ustedes lo pidieron y yo les hablé de los precios, cosa que me pareció muy extraña, pero bueno, aquí les dejo todo lo que me solicitaron”, añadió la tiktoker que se dedica a esta extraño, pero fascinante mundo de la compra y reventa de ropa lujosa de segunda mano con la que pretende no ser juzgada, pues de una u otra es su oficio y a través de él es que obtiene las ganancias para mantener su muy curiosa “empresa”.

“Ah no con razón la ropa es divina y diferente ella no compra en el palacio de la moda donde solemos comprar jeans amigas jajaja todo hermoso! Belleza”, “seguiré usando mi fachaqueta bogotana de 200.000 pesos jajajajaja”, “Y yo comprando mi ropita en el Templo de la Moda y Herpo”, fueron algunos de los chistes o comentarios que generó este video que se ha hecho viral por considerarlo absurdo y hasta asombroso.