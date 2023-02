“No vamos a caber”: critican la intención de Paola Jara de regalar una pinta a una fan

Paola Jara anunció una dinámica por medio de su cuenta de Instagram donde busca hacer feliz a dos afortunadas seguidoras, rifando dos de las pintas que ella ha usado en sus recientes conciertos. Desafortunadamente esta dinámica solo terminó recibiendo malos comentarios.

“Todos saben que mis shows son muy importantes para mí y por eso hoy quiero que 2 de ustedes tengan 1 de mis pintas completas que he usado en mis conciertos.”, fue el anuncio de la cantante en redes.

El primer atuendo que entró a la rifa fue el enterizo de cuero color en color rosa encendido, uno que fue muy halagado cuando se le vio usándolo, mientras que la segunda pinta es un traje color blanco que cuenta con ‘cutouts’ que también es ceñido a su figura.

Este es el video de la cantante anunciando el concurso para ganarse una pinta que solo usó por algunas horas para sus conciertos:

Desafortunadamente, el recibimiento que tuvo esta dinámica no fue el esperado

Lejos de agradecerle a la artista por tener este gesto con sus seguidoras, se le han ido en su contra, y le dicen que no todas tienen la talla y la figura que ella posee, y que ‘no van a caber en eso’, además que sus detractores vieron la oportunidad y no desaprovecharon para atacarla, afirmando que no quieren la ropa de una ‘rompehogares’.

“De aquí a qué llegue a talla 6, ya Paola Jara abra regalado todo el closet.”, “A mi mejor pásame el cuerpo”, “Niñas entiendan ella no las está rifando lo que se está haciendo es más rica al ustedes seguirla en cada una de sus redes y comentar están generando más monetización para ella no caigan en la trampa haciéndola más rica de lo que es”, “ay no, yo no quiero la ropa de una quitamaridos’ o “esa pinta solo le queda a usted”, son algunos de los comentarios negativos que la dinámica de la cantante ha tenido.

La razón por la que Yina Calderón no puede ‘ver ni en pintura’ a Paola Jara y Jessi Uribe

Aunque Calderón no ha conocido personalmente a Paola Jara y Jessi Uribe más allá de coincidir en un evento donde no se cruzaron palabra alguna, afirma que ella si conoció a la expareja y esposa de Uribe, Sandra Barrios.

“Soy muy amiga del ‘Rey de las extensiones’ y yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra, llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: – Mamita, usted por qué chilla, venga y tómese un Cariñoso [vino] –”.

Allí después de esto, Calderón procedió a contar acerca de los videos que Paola le enviaba a Sandra Barrios “comprobando que le estaba ‘cuidando’ a su esposo”.

La DJ de guaracha no quiso ir más allá para evitar problemas con Paola Jara y Jessi Uribe, pero le echó el agua sucia por haberse metido en una familia que ya estaba conformada y con hijos de por medio:

“Esa mujer es divina, es hermosa, es excelente cantante, tiene ‘severa’ voz. Creo que, hombres, a esa mujer, le caían así (señal de muchos). No hay necesidad de meternos con uno casado, porque vamos a causar daño. Yo veía a esa mujer llorar y yo le decía: – Mamita, no chille más, hay otros más lindos y que cantan mejor”.