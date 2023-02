Le dieron su ‘tramacazo’: Johnny Rivera fue agredido por no saludar a fan

Johnny Rivera no da pie con bola, y es que no solo recientemente les contó a sus seguidores la desgracia que vivió en su nuevo vehículo, sino que ahora lo confundieron con otro cantante y le terminaron golpeando.

El cantante contó hace unos días como le dejaron el nuevo bus que había adquirido, si bien el vehículo se encontraba sucio por el polvo que le cae de mientras se rueda en carretera, muchos aprovecharon la suciedad del bus para dejarle mensajes obscenos e insultos.

“Lávelo”, “¿no le alcanza para el agua?”, “necesita un baño urgente”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el vehículo.

Ahora, otra anécdota que decidió contar por medio de sus redes sociales ha provocado las burlas de sus seguidores, pero también el repudio a la situación en sí, pues parece que la suerte no estuvo de su lad ese día y terminó golpeado.

Le tiran un ‘pepazo’ a Johnny Rivera por no saludar a una fanática

A traves de sus historias de Instagram, el cantante colombiano contó de como una mujer que lo fundió con su colega, Giovanny Ayala, se molestó con él porque no lo saludó y le arrojó una pepa de fruta en todo el brazo.

“Es lo peor que me ha pasado. Yo estaba en Cali, en la clínica porque a mi papá lo acababan de operar de corazón abierto. Estaba tan mal y no había querido ni almorzar. Me convencieron de ir a comer una presita de pollo que había un Frisby cerca. Me fui caminando y no era tan cerca, y comenzaron las fotos.

Al salir, el cantante cuenta que una mujer empezó a gritarle, pero a confundirlo con el otro cantante anteriormente mencionado. A su falta de respuesta, la mujer empieza a gritarle que no es ‘humilde’ y lo trataba de ‘creído’.

“Después siento yo que me pegan un golpe en la mano, feo y duro, cuando volteo a mirar y la vieja se estaba comiendo un chontaduro y me tiró la pepa toda babeada”, narró Rivera.

Las redes sociales defendieron al cantante, pero no pudieron evitar burlarse, y estos han sido algunos de los comentarios que esta anécdota dejó:

“Que falta de respeto. No me imagino lo Gamina la vieja esa. Gas!”, “Me encanta este hombre y su manera de contar las cosas. Su música no, pero es todo un personaje”, “Creo que el chontaduro le pego en la cara, porque se la dejo diferente, como a la de Giovanny Ayala”, entre muchos más, han sido los comentarios.

Este es el video donde Johnny Rivera cuenta su jocosa historia de cómo le pegaron con una pepa de chontaduro: