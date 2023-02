Érika Zapata ‘feliz’ de ser periodista, pero su cara de tortura genera burlas

A pesar de que Érika Zapata suele siempre generar múltiples reacciones ante cada una de sus publicaciones, la que estuvo relacionada con la celebración del Día del Periodista en Colombia, causó risas y burlas contundentes de parte de sus fieles seguidores.

Y es que la periodista no dudó en expresar lo feliz y orgullosa que se siente al ejercer una profesión tan arriesgada y compleja, sin embargo, ella se siente digna representante de la comunicación y por eso se auto felicitó, pero no atinó con la imagen que acompañó su texto, pues en ella luce ejerciendo su profesión, ya que estaba haciendo un reporte de calle, pero su cara expresa malestar o tortura y ésta no coincidía con lo que realmente comentaba en su tuit.

Por eso, no faltaron los comentarios y múltiples burlas para esta profesional que siempre ha sido señalada como muy coloquial o porque siempre utiliza términos que poco le entienden o porque se enreda en la pronunciación de algunas palabras.

Érika Zapata es una vez más motivo de burlas en las redes

“Feliz Día del Periodista. Estoy muy orgullosa de este oficio y agradecida con el apoyo que ustedes me han dado. Dios los bendiga”, fue lo que escribió Érika Zapata a través de su cuenta en Twitter, pero a pesar que se muestra muy honesta en sus palabras, la imagen que acompañó esta publicación fue la causante de muchas burlas.

Feliz Día del Periodista. Estoy muy orgullosa de este oficio y agradecida con el apoyo que ustedes me han dado. Dios los bendiga. pic.twitter.com/306YpVvfrF — Érika Zapata (@ericayasmin4) February 9, 2023

“Jajaja mor pero por qué esa foto jajajaj esta muy chistosa”, “Ole, pero vos bien linda y elegiste esa foto? Felicitaciones, gracias por tu periodismo con lenguaje sencillo para que la gente sencilla lo entienda”, “Felicitaciones por su digna labor y por la naturaleza como lo hace. La próxima elige una mejor foto jajajaja”, “Parece que sufre, pero por eso es la mejor y la más auténtica”, “No sufra más, se le nota”, fueron algunos de los comentarios que generó su expresión en la foto en la que “celebra” el hecho de ser periodista.