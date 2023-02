¿El despecho lo tiene mal? el desatinado look de Jessi Uribe

A pesar de que Jessi Uribe ya ha experimentado con varios looks un poco desatinados, sobre todo en su escasa cabellera, el nuevo tono que se aplicó y mostró en sus redes sociales llegó a preocupar a sus fans.

Y es que para la mayoría, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ está actuando cada vez más rebelde, como si se tratara de un adolescente que busca expresar sus emociones a través de cambios radicales de apariencia, estilo o hasta personalidad. Así se percibe este colombiano a quien han señalado en varias oportunidades de ser el “culpable” de la posible crisis matrimonial que podría estar atravesando con su esposa Paola Jara.

En la primera publicación en la que el cantante aparece luciendo su “melena” roja, dejó claro que está atravesando por una dura etapa emocional con la que busca olvidar sus problemas, sin saber que en vez de recibir el apoyo de sus fans, solo han surgido múltiples quejas por esta coloración en la que incluso lo han llegado a comparar con Karol G, Yina Calderón o Cristian Nodal.

Jessi Uribe no eligió un buen tono de cabello

“No me gusta ese color de pelo no te pega”, “¿Quién le pidió su aprobación?”, “No sigas dañando tu cabello tu cuerpo, se ve más elegante sin tanta cosa y sin ese color de cabello, todo es culpa de Paola que no está pendiente”, “Porfa no te vayas aparecer a Nodal ahora cambiándote el color de cabello a cada rato”, “Por favor no vayas a compararte como Cristian Nodal que parece una guacamaya deprimida.. tú noooo por favor niño hermoso, trata de arreglar todo con tu esposa”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación en la que Jessi Uribe muestra su nuevo look muy desatinado.

Pero, esta no es la primera vez que el esposo de Paola Jara da muestras de rebeldía o de que algo no está bien en su vida, por eso escoge un cambio de look con el que pueda “drenar” sus problemas, sobre todo los que tienen que ver con su corazón, ya que desde hace ya varios meses lo han acusado de infiel o de que ya no siente el mismo amor que tenía cuando se casó con su actual esposa.