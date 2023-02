A pesar del amor que se tenían: esta es la primera foto que compartió Alberto Linero con su esposa

Para Alberto Linero dejar atrás su pasado en el ámbito religioso no ha sido nada fácil, sin embargo desde que conoció a su ahora esposa María Alcira Matallana no ha temido en experimentar las primeras veces en su vida, tanto que hasta se dio a la tarea de sorprender a sus seguidores publicando una imagen en la que formalmente la presenta al mundo.

En el corto, pero muy significativo video que mostró en sus redes sociales, el exsacerdote deja ver la complicidad, amor, entrega y dedicación con la que ha logrado consolidar este compromiso con el que llegó hasta al altar y expresar el “Sí, acepto”. Por eso, su vida se ha vuelto más interesante, sobre todo para quienes aún consideran que su historia de amor bien vale la pena conocerla, ya que resulta inspiradora.

Por eso, no es de extrañar que a esta presentación oficial de su esposa en el mundo 2.0 se desplegaran una gran cantidad de comentarios, reacciones y demás expresiones de apoyo con los que se ganó el cariño y admiración de todos.

Alberto Linero alborotó las redes con la publicación en la que aparece con su esposa

“Alberto, primera vez que veo a tu novia, felicidades. Y que viva el amor”, “Sigue siendo un hombre de Dios con el Don de la palabra Felicidades en su nueva etapa Dios lo bendiga inmensamente”, “Me encanta y me encanta. Que viva el amor. Lo mejor para ti Linero y para tu lindo amor”, “Me gusta su historia con ese toque de felicidad especial. Que el amor llegue hasta el más recóndito del planeta”, fueron algunas de las reacciones que generó el video en el que Alberto Linero reconfirma que la mejor decisión que ha tomado ha sido el iniciar una nueva vida a lado de la mujer que ama y por eso no dudó en mostrarla a todos.

¿Quién es la mujer que se casó con el exsacerdote Alberto Linero? Foto: @plinero

Y aunque en principio sus seguidores se preguntaron por qué a pesar de haber mantenido una relación durante años con esta experta en marketing, éste no se había arriesgado a presentarla públicamente, su respuesta fue muy honesta y es que no quería que nadie la señalara como la culpable de que él abandonara su profesión como líder religioso. Aparte de que ella había salido de un divorcio muy doloroso y no quería que nadie la juzgara ni lastimara con comentarios negativos.

Además, esa sería la primera publicación con María Alcira una vez que contrajo matrimonio con ella, pero mucho antes ya había realizado algunas publicaciones en las que generó contenido para sus fieles seguidores quienes no se percataron de que se trataba de la mujer que le hacia suspirar día a día.