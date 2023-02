¿Se agarraron de las ‘mechas’? Yina Calderón encara a periodista que se burló de ella

En el año 2022, y durante la gala de los premios ‘Influencer Ícono’, una de las asistentes que no tardó en ser blanco de criticas fue la creadora de contenido Yina Calderón y el vestido blanco con muchas aberturas y detalles hechos con pinturas y bolas de colores.

Su pinta hizo que todos se burlaran de ella, pero hubo una en especial que no se aguantó y que en su momento, respondió de manera contundente ante esas ofensas; terminó siendo comparada con una piñata, y se despachó contra la periodista que la llamó de esta manera, con el siguiente comentario:

“¿Por qué me ‘tiran’ tan duro? Había trajes más locos, deschavetados, más payasos, que el mío. Pero, el mío es el que llama la atención… ‘Como un payaso’ y no me importa. Después de que a mí me guste el traje, y a mí me gustó. Tengo el dinero para un diseñador, pero lo hice con mi diseñador de Barranquilla”.

Pues el karma ha recompensado a la creadora de contenido, y tras encontrarse con esa misma casi un año después, la paró en la calle. ¿Le habrá dicho sus verdades en la cara?

Yina Calderón ‘paró' en la calle la periodista que la comparó con una piñata

Casi un año después de que se dio esta crítica, y en medio de una visita que la creadora de contenido y su hermana estaban haciendo a los estudios de ese mismo medio de comunicación donde se le llamó de esta manera, Yina encontró a esa misma periodista cara a cara. La periodista se llama Natalia Arroyave, y para ese entonces ella escribía para el portal web de la emisora.

Si bien el encuentro pudo haber terminado en ataques físicos y verbales gracias a las controversias que suele causar Yina Calderón, el encuentro se dio de manera cordial y hasta chistes se hicieron entre ambas. Todo quedó registrado en las redes sociales de la creadora de contenido:

“¿Ustedes se acuerdan la vez que me fui pa’ unos premios y parecía una piñata y salió un medio de comunicación y una periodista a decir que yo parecía una piñata? Pues, véala aquí”, le dijo Yina Calderón a Natalia Arroyave.

La ‘encarada’ que le dio Yina Calderón a la periodista tampoco pasó inadvertida por esta ultima, y en su perfil de Instagram publicó una historia contando como fue este momento desde su perspectiva:

“Yina Calderón es una de las figuras más polémicas del país. Lo confieso, escribir notas sobre ella me parecía un completo TORMENTO, además me gané tremendo jalón de orejas por un artículo que hablaba de su outfit”, afirmó la periodista de ‘La Kalle’.