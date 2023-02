La segunda pareja mas odiada por los colombianos se separa y todos se les burlan

El ex de Karol G y la que era su novia, Yailin, la más ‘viral’, han terminado su matrimonio y las redes se les han reído en la cara. Para nadie es un secreto lo polémica y ‘bochornosa’ que fue la relación de Anuel AA y su ex pareja. Desde que se había anunciado que la pareja se encontraba en una relación, las criticas nunca les faltaron y en más de una ocasión se les llegaron a burlar en vivo y en directo.

En varias ocasiones, al cantante de música urbana le tocó salió a defender a Yailin, contrajeron matrimonio en el 2022 yal momento están esperando a hija juntos y que no tardaría en llegar al mundo

Pero desde hace días se especulaba por medio de redes que la pareja no se encontraba bien dentro del matrimonio, y se ocultaban de sus seguidores, pues no se había vuelto a saber de ellos juntos. Aunque intentaron hacerles creer que su relación estaba ‘más fuerte que nunca’, y que se encontraban ansiosos por el nacimiento de la pequeña, todo terminó siendo una farsa.

Pero el ex de Karol G terminó confirmando el fin su relación y, aunque ya no están juntos, deben seguir en contacto por la bebé que viene en camino.

“Estoy esperando a mi hija, estoy súper feliz, pero ella y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”. afirmó Anuel, agregando además que no volverá a hablar más del tema.

“No vamos a hacer un circo hablando del porqué sí, porqué no. A República Dominicana ayúdenla, ella está trabajando en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”, dijo.

“Eso les pasa por cachones”: colombianos se les burlan de su fallido matrimonio y esperan que Karol G ‘lo termine de destruir’ en su canción con Shakira

Los detractores del artista urbano y los fans de la artista Karol G, siguen a la espera de la comentada canción que la artista urbana tiene preparada junto a su compatriota Shakira. Se sabe que tras la ruptura de la interprete de ‘Monotonía’ con Piqué, las colombianas se han unido en una poderosa canción donde ambas ‘acabaran de una vez por todas’ con sus exparejas: el ex deportista y el cantante urbano.

Pero mientras esperan que esta canción sea lanzada, las redes sociales no se han aguantado y se han lanzado ‘con toda’ en contra de Anuel AA y Yailin, la más ‘viral’, y afirman que la ruptura fue gracias a que Anuel nunca dejó de pensar en la interprete de ‘Tusa’, y que además debería empezar a buscar donde esconderse porque ‘no demoran en acabar con lo que queda de su carrera’.

“Lo mejor que le ha ocurrido a Yailin fue haberse separado de Anuel, esa bebé se le iba a morir en las manos a ella y así se libró de ese compromiso del funeral.”, “Anuel dice: “Yailin y yo no estamos juntos por cosas de la vida y es triste que está embarazada” Esto una vez más confirma que nadie construye un castillo sobre lagrimas y dolor de otra persona, ley de la vida. El karma existe.” o “wao no puedo creer que yailin y anuel terminaron, de verdad que no lo vi venir desde el principio… (sarcasmo)”, han sido algunas de las burlas que los colombianos le han enviado a la expareja.

Se filtra la razón por la que se dejaron Yailin y Anuel pic.twitter.com/i5e0Vby0yn — KPININI (@kpininimemes) February 9, 2023