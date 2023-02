Preocupación en Turquía: ‘Elif’ pidió ayuda por el terremoto y no se supo más de ella

‘Elif’ fue una de las telenovelas turcas más populares y su actriz, Isabella Damla, ahora pide apoyo para su país, luego de un devastador terremoto que ha dejado hasta ahora 12 mil muertos.

El gobierno turco declaró tres meses de estado de emergencia. Y ante esta situación, se piden donativos: la joven, ahora de 14 años, en sus redes amplificó lo que está pasando con esta tragedia.

Isabella nació en Estados Unidos, pero al viajar a Estambul protagonizó la famosa telenovela con consentimiento de sus padres. En una historia de Instagram dijo lo siguiente:

“Turquía declaró un estado de alerta de cuarto nivel. La condición de alarma de ‘nivel 4′ incluye una llamada de ayuda internacional. Para aquellos alrededor del mundo que leen este mensaje... Nuestra gente quedó bajo escombros después del terremoto. Mi país te necesita para salvarse”, rogó.

Elif clama por ayuda para Turquía

Sin embargo, el mensaje se quedó ahí: no se sabe nada más de ella luego de esta súplica. Se dice que o está ayudando o mantiene su estado actual en reserva.

La cuenta oficial la manejan sus padres. Años antes, ella decía que no quería dedicarse a ser actriz del todo. Quiere estudiar. Su última telenovela fue ‘Bahari Beklerken’, o ‘Una luz de esperanza’, estrenada en 2019.

“Obviamente voy a ir a la universidad, eso está decidido. Por suerte en la escuela me va muy bien, me gusta Matemáticas, y allí no soy una actriz, soy Isabella. Realmente, haber pasado cinco años compartiendo el colegio con las grabaciones no se me complicó tanto... Me gustaría estudiar cine y convertirme en directora. Y también podría estudiar ciencias políticas y convertirme en diplomática, esa es una carrera que siempre me gustó si no me decido por el cine”, expresó en la revista argentina Semanario.

Así está la situación en Turquía

Sin esperanzas: ya hay 12 mil muertos entre ambos países, Turquía y Siria. No se espera encontrar más sobrevivientes. Ya organismos internacionales temen que se desate una crisis sanitaria que tenga consecuencias peores que las del terremoto.