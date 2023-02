‘La peinada’ del presidente Petro a Don Jediondo revive en las redes y le recuerdan lo mal humorista que es

Durante la campaña presidencial el, en ese entonces, candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro estuvo de visita en el programa ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, en el que Don Jediondo no dudó en confrontarlo sobre algunos tópicos que eran de su interés y aunque quiso ser por momentos “gracioso” y hasta “burlón”, éste quedó opacado por el ingenio y franqueza del actual líder colombiano.

Esto fue calificado como una ‘peinada’ que todos deseaban escuchar debido a las provocaciones e incómodas preguntas que el humorista no dudó en expresar durante este encuentro en el que incluso hubo momentos de tensión y que eran disminuidos por los demás locutores que de inmediato enviaban a comerciales para evitar una contienda más directa y hasta comprometedora al aire.

Todo ello se dio luego de que Pedro González, quien da vida a ese personaje que al parecer todos rechazan por su falta de creatividad, abordara a Petro sobre sus propuestas sobre todo en el área económica en las que aprovechó para interrogarlo sobre la Ley de Insolvencias, ya que el comediante se ha visto gravemente afectado luego de que emprendiera con la apertura de su restaurante con el que se ha ido a quiebra.

Don Jediondo no recibió el apoyo ni de Petro en las redes

Pero, lo que nunca imaginó Don Jediondo es que el actual presidente Petro no se quedaría callado y de forma muy natural y astuta lo confrontó hasta el punto de que el humorista se quedó callado y no quedó de otra que enviar a comerciales para evitar más polémicas al aire. “No para mí, sino para un amigo, doctor Petro: ¿Qué haría con las empresas que están en la 1116?”, a lo que el líder político respondió: “¿Quién te quebró Don Jediondo? ¿Quién te quebró Don Jediondo?”, mientras que el humorista desorientado respondió: “no, eso viene de atrás, eso viene de atrás doctor”. Recibiendo como respuesta: “Sí, como no. Te quebró por quien votaste”.

Esta fue la única vez que me resulto gracioso don jediondo. 🤣 pic.twitter.com/Biv23BSCfY — 𝙹𝚎𝚜𝚜𝚒𝚌𝚊 𝚁𝚞𝚋𝚒𝚘 (@TsJessicaRubio) February 7, 2023

Esto no solo alborotó las redes sociales, sino que avivó la necesidad por atender este tipo de casos, pero para el público esta ‘peinada’ fue justa y necesaria para recordar que el humorista debe tener más respeto por sus invitados, pero sobre todo debe ser más astuto, creativo y sobre todo menos grotesco en su estilo.

Por eso, esta entrevista se volvió a filtrar en las redes generando así fuertes opiniones de parte de quienes no están de acuerdo con su estilo. “Don jediondo hace humor muy pesado, para gente débil de carácter…”, “Es que Don Jediondo desde 1993 ha usado los mismos chistes, ya termina siendo aburridor verlo”, “No me gusta el humor de Don Jediondo, me parece ofensivo y burlesco”, “Los influencer en Colombia son la herencia de Don Jediondo, todo sábado felices pero en redes sociales”, expresaron los internautas quienes no dudan en rechazar su trabajo.