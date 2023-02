La Negra Candela condenó los infames chistes de ‘La Liendra’ sobre Hitler

La falta de educación y respeto son dos cualidades que ‘La Liendra’ al parecer no posee, pues a través de su cuenta de Instagram dejó ver el desconocimiento que posee sobre un hecho tan lamentable e histórico que sucedió en la Alemania nazi en contra de los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Y es que el polémico “influencer” quiso hacer del Holocausto un “chiste negro” que evidentemente no estuvo asesorado ni supervisado por su equipo de trabajo, pues su desinformación fue tan infame que causó malestar entre quienes ahora más que nunca confirman que este personaje colombiano es un “mente de pollo” que es producto de la descomposición social que dejó este hecho histórico que fue liderado por Adolf Hitler.

“¿Por qué se suicidó Hitler? Porque le llegó la factura del gas. Pues, como él quemaba a la gente y… Ah, bueno, entendieron”. Ese fue el “gracioso” comentario con el que este joven pretendía arrancar risas entre sus seguidores, sin saber que este fue uno de los genocidios más deplorables hasta la fecha y que impactó considerablemente a la comunidad judía que aún sufre las consecuencias de ello.

Repudian el chiste infame que hizo La Liendra sobre el Holocausto

Ante esta infame sesión humorística, La Negra Candela no pudo evitar el condenar esta acción de parte de La Liendra quien deja claro que no posee un nivel de estudios básicos para entender su deplorable chiste. Por eso, ella no dudó en descalificarlo, hacerle ver lo mal que le quedó esta publicación y cómo esto debería dar pie a una sanción o cierre definitivo de sus redes sociales.

“No se imaginó en el lío en el que se metió, pues están pidiendo que lo cancelen de todas las redes sociales. Aparte de eso, la comunidad judía que es la más poderosa del mundo está protestando y pidiendo explicaciones a este señor. Como es de bruto e ignorante, ¿Cómo se mete con una tragedia como lo fue el Holocausto¿ eso es una semejante estupidez”, expresó la periodista.

A esto se le sumaron miles de comentarios en contra y se “descargaron” en contra de su falta de educación: “¿Qué podemos esperar de un gamín que dice que es mejor hacer el ridículo en redes que estudiar?”, “Pobrecito, es una persona sin formación, no se puede esperar otra cosa”, “Este tipo tiene mente de pollo”, “La ignorancia es atrevida. Ahora que asuma las consecuencias”, expresaron en las redes sociales.