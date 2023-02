¿Será que atina? Carlos Calero desearía estar de vuelta a famoso programa de concursos

A pesar de que Carlos Calero ha logrado conectar con la exigente audiencia, éste no la ha tenido tan fácil, ya que en los proyectos que ha estado no suelen proyectarlo aún más, sin embargo, él está más vigente que nunca ante las pantallas, a pesar de que hay quienes desean que éste vuelva a sus inicios.

Y es que a través de la dinámica de la caja de preguntas que se realiza en Instagram, el presentador no dudó en atender a sus fans quienes en varias oportunidades revivieron el recuerdo de su paso por “100 colombianos dicen”. Ahí no solo causó gracia y nostalgia su labor, sino también su imagen de galán que no ha perdido a pesar del paso de los años.

Con ello, el también periodista se mostró muy sentimental, tanto que hasta añoró el poder regresar con este proyecto en Caracol, pues ante la insistencia de sus seguidores al traer de vuelta estos recuerdos él solo respondió: “Ojalá, sería top”

Carlos Calero sería feliz de volver a “100 colombianos dicen”

Y aunque esto solo quedó en la dinámica virtual que realizó Carlos Calero en su cuenta de Instagram, más de un seguidor se dio a la tarea de indagar si existía la posibilidad de que pudiera darse nuevamente este proyecto que lo regresaría a sus inicios en donde al parecer fue muy feliz.

Sin embargo, el presentador se mantiene muy activo en las pantallas pues más allá de ser una de las figuras principales del staff de Día a Día, también ha mostrado su versatilidad al ser el anfitrión de “La descarga”, reality que además ha sido muy polémico y en el que en cada transmisión siempre hay algo que le causa impresión, ya que sus concursantes son muy arriesgados y hasta atrevidos, ya que en más de una ocasión hasta le han robado un beso.